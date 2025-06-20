南方雨災 湘多地破極值 6省22縣迎山洪最高級別預警

湖南轉移2.5萬人

此輪暴雨6月18日晚開始，呈現範圍集中、雨量大、極端性強特點。湖南暴雨集中在常德石門，張家界桑植、慈利，湘西自治州龍山等縣一帶。全省186個縣市區中，172個鄉鎮雨量超50毫米，18個鄉鎮超250毫米。石門縣白雲鎮、澧縣甘溪灘鎮、桑植縣八大公山鎮、龍山縣興隆街道降雨突破當地歷史極值。

桑植縣停戶外作業

桑植縣普遍下大暴雨，最大雨量達481.4毫米。有居民稱，縣城多處水浸，自家麵包店被淹，家中水電燃氣停供，水位已漲到了二樓。原定當日開業的店主蔣先生，眼睜睜看着店內手機電腦等物品被洪水吞噬，預計損失達二三十萬元人民幣，「搶救不過來了，我過去的時候，水已（漲）到脖子上了」。

桑植縣已將防汛應急響應提升為Ⅰ級，要求各企、事業單位暫停戶外作業，學校、商場等公共場所做好應急疏散預案。供水公司亦提醒居民，提前準備生活儲水。當地昨已轉移近5000人，其中2700多人要安置。

龍山縣4車主挪車失蹤

中考生帶救生圈趕考

在龍山縣，多個住宅小區地下車庫被淹，路上有車輛被冲走。該縣龍嶺國際小區有業主表示，昨凌晨有車主擔心汽車被淹浸，到地下車庫轉移車輛，但積水上漲太快，有移車的車主來不及撤離。鳳陽社區居委會表示，初步核實有4人失聯，目前正全力抽水尋人。由於正值中考期間，有中學生更帶上救生圈蹚水趕考。

貴州、重慶亦遭暴雨襲擊，重慶當地山洪暴發，彭水境內多條河流漲水。水利部指出，長江、淮河等流域將迎來入汛以來最強降雨過程，對江蘇、浙江、安徽、貴州等9個省份啟動洪水防四級應急響應。

至於日前遭受百年一遇洪水的廣東省肇慶市懷集縣，昨日洪水已消退，救援人員正在清淤泥、通水電、通道路。