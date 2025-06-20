明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

南方雨災 湘多地破極值 6省22縣迎山洪最高級別預警

【明報專訊】內地多個省份連日暴雨成災，水利部和中國氣象局昨晚聯合發布山洪紅色（最高級別）預警，當晚8時起，安徽、河南、湖北、湖南、廣西、貴州共有22個縣發生山洪災害可能性很大。其中，湖南多地降雨量昨破當地歷史極值，全省緊急轉移2.5萬人，桑植縣建議非必要不外出，龍山縣有地下車庫快速水浸致4名車主失蹤。

湖南轉移2.5萬人

此輪暴雨6月18日晚開始，呈現範圍集中、雨量大、極端性強特點。湖南暴雨集中在常德石門，張家界桑植、慈利，湘西自治州龍山等縣一帶。全省186個縣市區中，172個鄉鎮雨量超50毫米，18個鄉鎮超250毫米。石門縣白雲鎮、澧縣甘溪灘鎮、桑植縣八大公山鎮、龍山縣興隆街道降雨突破當地歷史極值。

桑植縣停戶外作業

桑植縣普遍下大暴雨，最大雨量達481.4毫米。有居民稱，縣城多處水浸，自家麵包店被淹，家中水電燃氣停供，水位已漲到了二樓。原定當日開業的店主蔣先生，眼睜睜看着店內手機電腦等物品被洪水吞噬，預計損失達二三十萬元人民幣，「搶救不過來了，我過去的時候，水已（漲）到脖子上了」。

桑植縣已將防汛應急響應提升為Ⅰ級，要求各企、事業單位暫停戶外作業，學校、商場等公共場所做好應急疏散預案。供水公司亦提醒居民，提前準備生活儲水。當地昨已轉移近5000人，其中2700多人要安置。

龍山縣4車主挪車失蹤

中考生帶救生圈趕考

在龍山縣，多個住宅小區地下車庫被淹，路上有車輛被冲走。該縣龍嶺國際小區有業主表示，昨凌晨有車主擔心汽車被淹浸，到地下車庫轉移車輛，但積水上漲太快，有移車的車主來不及撤離。鳳陽社區居委會表示，初步核實有4人失聯，目前正全力抽水尋人。由於正值中考期間，有中學生更帶上救生圈蹚水趕考。

貴州、重慶亦遭暴雨襲擊，重慶當地山洪暴發，彭水境內多條河流漲水。水利部指出，長江、淮河等流域將迎來入汛以來最強降雨過程，對江蘇、浙江、安徽、貴州等9個省份啟動洪水防四級應急響應。

至於日前遭受百年一遇洪水的廣東省肇慶市懷集縣，昨日洪水已消退，救援人員正在清淤泥、通水電、通道路。

上 / 下一篇新聞