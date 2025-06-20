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駐京周記：港式奶茶香飄北京書展

【明報專訊】2025北京國際圖書博覽會香港館前日正式亮相，除了書香，還有飄散整個場館的奶茶香。

書迷如願嘗鮮 大讚香港館

「以前喝的都是在內地加工過的港式奶茶，頭一回喝到這麼正宗的味道。」逛展館的喬女士捧着奶茶說，相比去年僅有書冊的展台，今年的香港館有非遺項目能親身體驗，「氣勢更磅礴」。

喬女士已經連續兩年前來香港館，這次也是如願以償品嘗了她一直好奇的港式奶茶。「很醇厚，就很有香港本土的風味」。

今年香港館首次由文創產業發展處接替香港業界主辦，以「漫步香港：非遺與城市記憶」為主題，設立四大展區，展出逾500件香港出版、印刷及文創產品。將眾多香港非物質文化遺產搬到國際書展的舞台，向內地觀眾展現香港獨特的文化魅力。

當中最受歡迎的，莫過於由資深港式奶茶技藝人謝忠德製作的絲襪奶茶。啟幕當日，奶茶攤前排起了長隊。有觀眾說，排隊近半小時，就為了品嘗一杯香濃的港式奶茶。

好奇「絲襪奶茶」由來

也有受訪者好奇「絲襪奶茶」的名字由來，問記者奶茶和絲襪有什麼關係。記者想到剛到香港的時候，也提出過這個疑問，便將拉茶袋和絲襪顏色相近的原因告知，大家紛紛笑着點頭離開。

還有受訪者問到「北京哪裏有好喝的港式奶茶？」記者也一時語塞，想到好像出了香港之後，也很久沒有喝到過正宗的港式奶茶了，遂也排隊領了一杯解饞。

喝着奶茶的觀眾們，對香港的其他非遺技藝也興趣盎然。香港館佔據了展館內兩個大展位，紮作、蒸籠、花紐、廣彩、粵劇頭飾等眾多非遺項目前，很多內地觀眾駐足打卡，小朋友們對粵劇頭飾非常感興趣，紛紛湊近仔細觀賞精美的手工藝。

港非遺技藝受矚目

市民：繁體字難明

「以前沒聽說過這種技藝。」在紮作獅子前駐足的徐先生表示，「對香港的了解還是不多，只在電視上看過一些香港的影視作品。」徐先生認真觀看了香港館展出的非遺技藝，他說：「以前總覺得香港就是電視上看看，距離很遙遠，現在親身感受到兩地文化同根同源，對香港的了解也更具體。」

不過徐先生對展館也提出了自己的意見，「繁體字讀起來還是有些吃力，希望能有簡體字的介紹」。

駐京記者 王佩凡

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