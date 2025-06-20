明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

美大使批美對華過度依賴 謝鋒：投資中國是未來

【明報專訊】美中貿易全國委員會周三在華盛頓舉行2025年度慶典晚宴，新任美國駐華大使龐德偉（David Perdue）視像發言表示，美國希望通過將許多關鍵供應鏈轉移回國內，來重塑與中國及世界的貿易關係；他又批評美國企業存在零部件乃至供應鏈方面對中國的過度依賴。應邀出席同一場合的中國駐美大使謝鋒演講時則向美國企業家喊話，稱中國的發展是世界的機遇，相信中國就是相信明天，投資中國就是投資未來。

龐德偉在北京通過視像致辭。彭博社昨報道，龐德偉稱不受約束的全球化，日益造成單一來源供應鏈的脆弱。他說：「我們都目睹了我們的企業在零部件、投入品、中間產品甚至整個供應鏈方面，對中國的過度依賴程度。」龐德偉又說，美國總統特朗普並不指摘中國追求自身的國家利益，但必須糾正當前兩國經貿關係的失衡，美國的經濟不能過於依賴隨時可能被切斷的外國供應鏈。

促停關稅戰 謝鋒：冀彼此成就

謝鋒致辭強調，當前中美關係正處關鍵節點，合作共贏還是兩敗俱傷，是擺在兩國面前兩條截然不同的航道。他稱，當前美對華關稅仍畸高，嚴重制約和損害中美經貿往來，應該徹底取消。

謝鋒表示，中美經貿合作是優勢互補的雙向選擇，希望美方同中方相向而行，做伙伴而非當對手，彼此成就而非相互傷害。謝鋒也向在場美國企業家喊話表示，稱中國的發展是世界的機遇，相信中國就是相信明天，投資中國就是投資未來。對於美方貿易保護主義的做法，謝鋒表示，「小院高牆」圈不住牆外花開，「大院鐵幕」只會激發中國加快自立自強。

綜合報道

（中美角力）

相關字詞﹕供應鏈 駐美大使 駐華大使 龐德偉 謝鋒 中美角力

上 / 下一篇新聞