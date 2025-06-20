美大使批美對華過度依賴 謝鋒：投資中國是未來

龐德偉在北京通過視像致辭。彭博社昨報道，龐德偉稱不受約束的全球化，日益造成單一來源供應鏈的脆弱。他說：「我們都目睹了我們的企業在零部件、投入品、中間產品甚至整個供應鏈方面，對中國的過度依賴程度。」龐德偉又說，美國總統特朗普並不指摘中國追求自身的國家利益，但必須糾正當前兩國經貿關係的失衡，美國的經濟不能過於依賴隨時可能被切斷的外國供應鏈。

促停關稅戰 謝鋒：冀彼此成就

謝鋒致辭強調，當前中美關係正處關鍵節點，合作共贏還是兩敗俱傷，是擺在兩國面前兩條截然不同的航道。他稱，當前美對華關稅仍畸高，嚴重制約和損害中美經貿往來，應該徹底取消。

謝鋒表示，中美經貿合作是優勢互補的雙向選擇，希望美方同中方相向而行，做伙伴而非當對手，彼此成就而非相互傷害。謝鋒也向在場美國企業家喊話表示，稱中國的發展是世界的機遇，相信中國就是相信明天，投資中國就是投資未來。對於美方貿易保護主義的做法，謝鋒表示，「小院高牆」圈不住牆外花開，「大院鐵幕」只會激發中國加快自立自強。

綜合報道

（中美角力）