國補限流阻「6·18」衝刺 商家「躺平」嘆客少

「第一財經」前日引述一間華南地區連鎖店負責人表示「國補暫停，無法衝刺」，當地家電「以舊換新」國補券6日下午基本停止領券，10日凌晨零時失效。另一間華中地區連鎖店負責人說，由於當地國補券的領取限流，暫時搶不到國補券的消費者會持幣觀望。

一名西北地區連鎖店負責人透露，當地「國補」暫停，客流變少，「6·18」衝刺會通過全員在抖音直播來獲客。一名電視企業的相關人士說，部分地區「國補」暫停，對今年「6·18」大促的收官衝刺影響較大。反而在5月份全國各地都還有「國補」的時候，銷售拉動明顯。

而還有「國補」的地方，商家仍然持續發力。一名江西地區連鎖店負責人說，每天都在衝刺，不敢放鬆。一名廣西區域連鎖負責人也表示，全面對標網上拼價格，「逢單必爭」，要靠「有溫度的服務」留住線下顧客。

官媒稱453品牌成交破億

新華社昨日報道，截至昨晨零時，453個品牌在「天貓618」成交破億元（人民幣，下同），比去年增長24%。美妝、服飾、家電家裝、3C數碼、運動戶外、潮玩、寵物等行業成交規模及增速領先。其中，蘋果、美的、海爾、小米、華為、源氏木語、耐克、格力等品牌，成交額均突破10億元。