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《人民日報》闢謠停國補 斥搞恐慌 指政策促消費 下半年再發千億資金

【明報專訊】內地多省市消費者發現，5月底以來消費品「以舊換新」國家補貼（下稱「國補」）出現暫停領取情况，引發猜測「國補」是否將就此終止，民眾消費熱情驟降導致「6·18」購物節銷情亦受壓。中共中央機關報《人民日報》昨刊文指出，1380億元（人民幣，下同）中央資金將在今年下半年分批下達，「國補」政策已是促消費、擴內需重要發力點。

多地公告停申國補

渝官方稱資金用盡

江蘇、湖北、重慶、廣西等地近期陸續公告，暫停消費品「以舊換新」補貼的業務申請，理由是階段性調整或首輪補貼資金耗盡。廣西商務廳周三通知，稱從6月21日起暫停補貼活動。其中，參加汽車置換更新補貼活動的，消費者需在規定時間提交發票和申報資料，否則將不予受理。

「中證網」報道，點擊京東App「國補」專區湖北省，顯示綠色家電、家裝廚衛、3C數碼品類微信渠道補貼領取資格已暫停。銀聯「雲閃付」App政府補貼重慶專區顯示，本輪綠色智能家電補貼資金、2025年家裝廚衛27小類產品補貼資金已使用完畢，均停止消費券申領。

湖北省商務廳在官網回應，湖北「國補」沒有暫停，作出限額是為了讓更多消費者享受到政策福利，並且為防止黃牛黨干擾活動秩序，暫不能查詢「剩餘名額」，且補貼資格僅限手機定位在湖北的消費者使用。重慶市商務委回覆稱，因民眾參與積極性高，第一階段補貼資金即將使用完畢，目前正在起草第二階段「以舊換新」補貼政策。

《人民日報》昨報道，「通過採訪多地相關負責部門和相關負責人，記者了解到，所謂取消『國補』的情况是不存在的。」報道引述業內人士說，小部分地區階段性地完善「國補」政策實施節奏，實際上消費品「以舊換新」工作將持續全年，消費者每月每周都有參與申領「國補」的機會。「最近一些企業、平台和自媒體借機炒作，搞飢餓營銷，營造恐慌情緒，消費者要特別注意辨別。」

商務部：今年帶動萬億銷售額

今年中央安排超長期特別國債支持消費品「以舊換新」的資金總規模是3000億元。報道指，1月和4月已分別下達兩批共計1620億元中央資金，後續還有1380億元中央資金將在第三、四季度分批下達，同時地方也將相應配套和自行安排足夠的地方資金。

商務部數據顯示，截至5月31日，2025年消費品「以舊換新」五大品類合計帶動銷售額1.1萬億元，發放直達消費者的補貼約1.75億份。

2024年開始實施的消費品「國補」，旨在通過財政補貼激發市場活力促消費。2025年補貼範圍進一步擴大並提高補貼標準，增加了手機等數碼產品。港人北上消費，也可以通過內地電話號碼及內地銀行卡或信用卡進行登記，領取優惠券，在門店享有補貼。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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