湖北磁懸浮破紀錄 7秒時速650公里

據「央視新聞」、《科技日報》等內地媒體報道，由湖北東湖實驗室研發的磁懸浮試驗車，周一進行首次公開演示。重達1030公斤的試驗車在一公里的測試線上，僅用7.1秒便從靜止到時速650公里，成功跑出每小時650公里的「極速」，號稱是全球最快磁懸浮實驗速度。

東湖實驗室主任高速磁懸浮電磁推進技術創新中心主任李衛超表示，一般磁懸浮系統如需進行高速測試，通常需興建長達30至40公里的軌道。而這次中國團隊改採短距離高推力方案，讓實驗不再受場地限制。但要求測速定位的精度非常高，誤差僅為4毫米，並結合強力電磁助推系統，讓試驗車能如「貼地飛行」般滑行。

技術人員：未來嘗試時速800公里

他透露，時速650公里不是終極目標，未來可嘗試時速800公里。該技術也在更多領域具有應用前景，例如低空經濟、航天電磁發射等。

廣州市近日印發的《廣州市綜合立體交通網規劃（2023-2035年）》亦提出，超前謀劃與其他超大城市間高速磁懸浮通道佈局及實驗線建設，京港澳高速磁懸浮由廣州經長沙、武漢、鄭州、石家莊至北京。建成後，武漢2小時內可抵達廣州。