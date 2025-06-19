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廣東懷集史上最大洪災 中央撥款6000萬支援

【明報專訊】受持續暴雨襲擊，廣東肇慶市懷集縣昨遭遇超百年一遇的歷史最大洪水，全縣19個鄉鎮受災。國家發改委緊急安排中央預算內投資6000萬元人民幣（約6555萬港元），支持災區應急恢復。

「頂端新聞」昨報道，肇慶市懷集縣境內鳳崗河、綏江以及茂名市部分區域自周一起相繼發生洪水。昨早7時05分，肇慶水文分局測得綏江懷集站水位達55.2米，突破1955年54.79米的最高紀錄，為建站以來最大洪水。

18萬人受災 轉移避險6.8萬人

「水位從17日開始不斷上漲，懷集縣城市廣場附近地勢低窪處，洪水已淹沒了周邊商舖，水深估計有1.8米左右。」當地居民張斌說。縣城區電力、通訊中斷，入夜後幾乎一片漆黑。「整個縣城黑黢黢的。信號時斷時續，勉強能聯絡外界」。縣城一名商戶昨下午表示，城區的積水已慢慢退去，但手機信號仍較差。

街坊：積水緩退 手機信號仍較差

根據官方的「懷集發布」昨下午發布消息，初步統計，截至昨早7時，強降水災害共造成全縣19個鄉鎮受災，受災人口18.3萬人，緊急轉移避險6.8萬人，堤防受損約7.84千米，公路受損8.98公里，農作物受災面積898.51公頃，學校受損13所，醫院受損3家，直接經濟損失超過4120萬元。懷集縣已於周二將防汛應急響應提升為最高的1級，全縣停課、停工、停產。

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