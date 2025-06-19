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荔枝豐年價跳水 果農嘆蝕本 茂名農業局：僅極個別現象

【明報專訊】今年是荔枝豐收大年，但市場價格「大跳水」。廣東多個農場主近日反映「果子還沒有運費貴」，甚至有果農稱價格「跌至一元一斤」，不足以覆蓋成本，放棄採摘。惟當地農業局表示，收不回成本的情况應是極少的個別現象。

綜合《經濟參考報》、「澎湃新聞」等內地媒體報道，今年荔枝產量大增，銷售價格普遍偏低。果農們面臨一個意想不到的困境：高昂的物流成本，讓豐收的喜悅大打折扣。

有稱果平運費貴 有稱利潤不抵人工

在著名的「荔枝之鄉」廣東茂名，全市荔枝種植面積超過140萬畝。根子鎮元壩村一名果業專業合作社社員表示，6月初是白糖罌荔枝大量上市的季節，零售價在5到6元（人民幣，下同）不等。「10斤荔枝可能就賣五六十元，但是快遞到北京，運費可能都要80多元」。他稱，自己反覆向顧客解釋，荔枝不貴，就是運費貴；「今年特別突出、影響特別大」。截至目前他賣了差不多一萬件，營業額100多萬元，其中運費佔了銷售額的一半以上。

近日颱風「蝴蝶」引發的熱帶風暴吹襲華南地區，有果農稱，荔枝價格跌至一元一斤。該市電白區林頭鎮的荔枝果農盧先生表示，受颱風影響，現在荔枝的價格很便宜，「一元一斤甚至八毛一斤都有，根本賺不到錢」，荔枝最少要兩三元一斤賣出去才能回本。他還表示，有罐頭廠來當地收購時，報出的價格是1斤1元，果農採摘完賣出去才發現，連採摘工的工錢都不夠付。

高州市一家種養合作社負責人蘇先生指出，確實存在荔枝價格跌到1元多一斤的情况。合作社種了近200畝荔枝，今年雖是豐收年，但只收回來八九萬斤，差不多一半的收成都「打水漂」了。蘇先生還表示，面對市場價偏低的情况，自己選擇主動放棄，「現在白糖罌都直接不採了，（賺的錢）都不夠請工人」。不過價格較高的桂味，還會繼續採摘、售賣。

對此，茂名市農業農村局回應指出，價格很低、收不回成本的情况應是極少的個別現象，目前收到的反饋基本是市場正常價。該局每日都會掌握並調度市場價格，如有異常會及時關注並採取措施。

據國家荔枝龍眼產業技術體系預測，今年全國荔枝主產區豐產，廣東預計產量將超200萬噸，相較去年的約80萬噸極大增長。

相關字詞﹕價格 果農 茂名 豐收 荔枝

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