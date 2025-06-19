京國際圖博會開幕 首設「香港作家掠影展區」

展逾70種港出版華文作品

預熱港「世界華語文學節」

昨日，中共中央政治局委員、中宣部部長李書磊參觀調研圖博會。本屆圖博會以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以「促進文明傳承發展，推動交流互鑒共贏」為主題。啟幕第一日，會議中心就擠滿了慕名前來的讀者和廠商，各展館也為讀者們準備讀書分享會等啟幕活動，還有各式充滿民族特色的文創產品，吸引了讀者駐足。與往屆不同的是，今年各省展廳內都新增了網絡「直播間」，直播間內的主播們熱情飛揚地介紹着參展圖書。

慶二戰勝利 增抗戰主題書

香港館今年首設「香港作家掠影展區」，展出逾70種由香港出版的華語文學作品，以及展出與香港有着頗深淵源的四位華語作家：葉靈鳳、張愛玲、劉以鬯及西西約35件珍貴手稿複製品和相關圖片。有關展區亦是為即將在10月份於香港舉辦的首屆「世界華語文學節」預熱宣傳。

台灣館帶來了「百科全書」和眾多幼兒繪本。人工智能（AI）相關和非遺相關的書籍仍是各省份展館的「主角」。

恰逢中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，展館新增「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年圖書」和「世界文化遺產圖書」兩個專題展區。專區內，有關南京大屠殺的史料和書籍擺滿書架。外文出版社的展架上，日文、韓語、俄語的相關圖書受到關注，許多讀者駐足翻看。

明報記者 王佩凡