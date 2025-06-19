新西蘭總理訪華 推新西蘭旅遊農產化妝品

據新西蘭廣播電台報道，拉克森昨上午參觀旅遊服務平台攜程總部，見證新西蘭旅遊局和攜程簽署戰略合作協議。攜程高管建議新西蘭對中國遊客免簽、延長「高端」訪客的簽證，拉克森表示目前暫無相關考慮，認為恢復中國遊客對新西蘭的興趣問題在市場推廣而非簽證政策。

拉克森參加了新西蘭乳製品、牛羊肉推廣活動，其間向新西蘭乳業巨頭恒天然頒發新西蘭草飼標準認證。中國是新西蘭紅肉第二大出口對象。拉克森出席新西蘭化妝品推介會時宣布一項新認證計劃，將為新西蘭出口商提供政府頒發的符合中國監管要求的良好生產規範（GMP）證書，為新西蘭化妝品進入中國市場提供便利。

11月起免華客過境簽證

中國東方航空昨與新西蘭奧克蘭機場簽署協議，東航將在12月開通中國和阿根廷之間唯一的直飛航班，從上海浦東國際機場飛往阿根廷布宜諾斯艾利斯埃塞薩國際機場的商業航班，經奧克蘭機場中轉。新西蘭政府昨宣布，自11月起，中國護照持有者在新西蘭機場轉機毋須辦理過境簽證，僅需申請電子旅行證（NZeTA），令中國公民過境新西蘭更簡便、經濟。東航計劃將上海-奧克蘭航班從每周7班增加至9班。

拉克森周二深夜抵達上海，耗時約20小時，遠超一般所需的12小時。據航空追蹤平台數據，拉克森乘搭的波音757飛機先後在澳洲凱恩斯和新加坡降落。