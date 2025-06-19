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深圳東門設退稅點 66舖「即買即退」 最快只需幾分鐘 有港人試用讚「方便」

【明報專訊】深圳最受港人歡迎的羅湖東門商圈，周二（17日）啟用首個離境退稅「即買即退」集中退稅點。境外旅客包括港人在該地離境退稅商店購物後，可現場辦理退稅，即時可領到退稅款。有港人試用後稱「方便」，不需再專門前往口岸辦退稅，更稱將直接影響其個人今後消費決策，「部分品牌有折扣，再加上退稅的話，在這買高端產品無疑會更加划算」。

東門商圈的離境退稅點位於步行街太陽百貨，有66間離境退稅「即買即退」商戶，涉及手表、時尚服飾、護膚彩妝等領域。境外旅客在指定商戶購物消費後，可於商場內的退付點簽訂退稅協議，並辦理信用卡預授權，即可領取退稅款。每筆消費最快僅需數分鐘就能完成退稅。

這是深圳羅湖區除萬象城之外的第二個離境退稅「即買即退」集中退付點。「之前買完東西，需要專門前往口岸辦退稅，現在在商場內就能辦了，真的要方便許多。」《羊城晚報》旗下「羊城派」報道，香港旅客陳先生周二當天僅用幾分鐘時間，便辦完了退稅手續，感歎如此便捷順暢的服務體驗，也直接影響其個人今後消費決策，「部分品牌有折扣，再加上退稅的話，在這買高端產品簡直太划算了」。

起退點下調至200元

擬月底上線電子退付

太陽百貨有關負責人表示，近期離境退稅起退點下調至200元（人民幣，下同，約218.5港元）後，境外旅客前來商圈消費購物的頻次明顯提升。現場辦理退稅後，約9%的退稅款可以即時落袋，相當於商品原價的91折。此外，深圳市羅湖區稅務局有關負責人表示，下一步計劃6月底前上線支付寶電子退付功能，在全國首推香港電子錢包退付。深圳市稅務局還將上線自助退稅小程式，使境外旅客可自助上傳退稅單據，線上即時校驗審核。

2024年羅湖區三大口岸通關量超過了9000萬人次，佔深圳全市近一半。東門步行街是深圳歷史悠久、商業成熟的核心商圈，據統計，其港客到訪量在全市12大商圈中位列第二。羅湖區商務局相關負責人表示，為更好地服務旅客需求，羅湖區除已開通多條從口岸至東門等轄區各大商圈的專線巴士外，還將推動開通口岸出發的無人駕駛巴士專線，為旅客提供更佳的購物體驗。

現6個 擬月底再增5退付點

深圳市稅務局第二稅務分局有關負責人介紹，深圳在目前已有南山深圳灣萬象城、福田星河COCO Park等6個集中退付點的基礎上，計劃6月底前新增寶安區海雅繽紛城、羅湖區金光華等5個集中退付點。

深圳官方的「i深圳」指，今年以來深圳入境消費市場持續火熱，境外人士在深非現金支付交易7109.5萬筆、97.4億元，按年分別增長31%、37%。其中，香港人仍然是來深消費主力，交易筆數、金額分別佔比68%、60%。今年1月到5月，深圳市離境退稅商品銷售額按年增長超2.1倍，其中，「即買即退」商品銷售額增長超20倍。

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