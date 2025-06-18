台造首潛艇出海試浮航 海鯤號測試結果牽動後續7艇預算

據中央社等台灣傳媒報道，昨日上午8時許，海鯤號緩緩離開高雄港台船碼頭，甲板及帆罩上有超過10名技術人員與官兵。帆罩內的光電桅杆豎起，舷號「711」清晰可見。一旁台船的工作船伴隨航行。下午2時30分，海鯤號順利返回台船碼頭。岸邊大批軍事迷、民眾圍觀。台灣海軍在海試海域安排M109突擊艇、光六導彈快艇、成功級導彈巡防艦等戒護，確保海試順利。

海鯤號建造方台船董事長黃正弘昨晚證實，海鯤號已經啟動海上測試，今次出海人員由海鯤號未來服役的台灣海軍256戰隊人員優先。知情人士表示，海鯤號已經完成泊港測試，昨日海試估計檢測動力系統及航行儀器。海鯤號14日在高雄港區內以自身動力試航，經3天調整，昨日正式出港。

台船與台灣海軍簽訂今年11月前交艇，這代表海鯤號須在未來5個月陸續完成浮航、潛航與武器系統測試工作，且測試結果與7艘後續潛艇預算息息相關，因後續潛艇建造費用在年度預算案中遭在野黨提案凍結50%（約10億元新台幣），需待原型艇海試通過並向立法院專報後始得動支。

根據台灣海軍規劃，海鯤號的海試工作將執行至9月30日。前台船董事長鄭文隆曾透露，海鯤號海試涉及31個項目，包含浮航、淺水、深水測試，也會測試戰鬥系統、發射一枚操雷（訓練用魚雷），確定水下作戰能力無虞。

海鯤號是台灣自造的海鯤級防禦潛艇首艇，任務是阻截解放軍海軍艦隊進入太平洋，避免台灣周圍海域遭到包圍封鎖或突破封鎖。

賴清德：續編列更多預算 盼朝野支持

身兼台灣三軍統帥的賴清德昨赴陸軍十軍團58炮兵指揮部視導美製M142「海馬斯」多管火箭系統。賴清德致辭時強調，台灣當前區域挑戰仍存在，會持續推動防務改革、編列更多軍費預算，希望立法院不分朝野支持。