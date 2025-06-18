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紐總理抵滬訪華 推銷農產品旅遊留學

【明報專訊】新西蘭總理拉克森昨天抵達上海，展開上任以來首次訪華行程，計劃周五轉往北京，分別與國家主席習近平、國務院總理李强、全國人大委員長趙樂際會晤。拉克森此行聚焦經濟議題，表示將藉此機會推廣新西蘭的農產品出口、觀光旅遊、留學等產業。

拉克森應李強邀請於17日至20日對中國正式訪問。綜合新西蘭傳媒報道，拉克森出發前表示，中國有5億中產，兩國經貿合作空間廣闊，中國願意購買新西蘭的產品和服務，願意到新西蘭旅遊、留學，希望透過此行提高新西蘭在中國市場的關注度。有28名商界代表隨拉克森一同訪華，周三將在上海舉行新西蘭旅遊宣傳活動。

新西蘭近日放寬入境政策，11月起對已經持有澳洲簽證的中國公民免簽，最長逗留3個月。目前到新西蘭的中國遊客、留學生數量僅為疫情前約六成的水平。

新西蘭前總理克拉克、帕爾默等多名政商領袖近日聯合簽署公開信，批評當局外交政策，呼籲改善對華關係。拉克森接受新西蘭廣播電台專訪時表示，當前國際局勢變幻莫測，新西蘭需要「謹慎駛過洶湧的海浪」。拉克森首次訪華與上任相隔一年半之久，他否認外界質疑兩國關係陷入僵局，表示去年已接待李強來訪，又在秘魯APEC峰會與習近平會面。

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