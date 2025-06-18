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暴雨襲華南 肇慶懷集洪水漫堤淹城區

【明報專訊】颱風「蝴蝶」過後，廣東、廣西、福建多地遭遇連日暴雨，珠江上游綏江水位急漲，昨晚洪峰過境肇慶懷集縣時逼近歷史最高水位，黃色洪水漫河堤，低窪城區水浸近一層樓高。同時，廣東多地暴雨預警信號繼續生效，中山、珠海、茂名等地昨天緊急宣布停課，不少網民上載影片顯示市區內澇嚴重。

綏江前晚首個洪峰過境後水位復漲，廣東省水文局昨天再次升級發布洪水紅色預警。據當地網民短片，懷集城區江面已漫橋漫堤，當地拉響警報提醒低窪地區民眾轉移。懷集縣政府晚上發出防汛緊急動員令，啓動防汛一級應急響應，全縣停課停工，向民眾開放避險場所。

廣東南部沿海地區前日至昨日普降暴雨。廣東有924個鎮街遭遇暴雨以上級別降水，其中陽江、茂名、中山、珠海、湛江、江門等地遭遇特大暴雨，陽江市陽西縣程村鎮錄得全省最大雨量542.4毫米和最大1小時雨量142.6毫米。廣東省氣象台預報粵西仍有暴雨，提醒各地預防山洪、泥石流、城鄉積澇和中小河流洪水等次生災害。廣西昨天啓動防汛四級應急響應，預計今明兩天大部分地區仍有大雨。

中央氣象台預報，南方新一輪大範圍強降雨過程昨晚開始「無縫銜接」，預計持續至21日，累積雨量和降雨強度高於常年同期。中國天氣網氣象分析師沈雨暘表示，本輪大範圍強降雨過程的核心影響區域覆蓋更廣，持續時間長，部分地區雨量可達300毫米。

華北多地錄6月史上最高溫

華北等地則持續高溫天氣，中央氣象台昨繼續發布高溫黃色預警，華北、江南、西北、西南等地昨天出現35至39℃高溫，部分地區突破40℃。陝西、四川、湖北等地的18個國家級氣象站前天錄得6月份史上最高氣溫。中央氣象台預計，新疆南疆盆地、內蒙古西部、甘肅西部未來10天仍保持高溫，華北今天起將開始顯著降溫。

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