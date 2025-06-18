中國中亞5國簽睦鄰條約 共建安全格局 峰會演講 習：周邊外交創舉

第二屆中國－中亞峰會在哈薩克首都阿斯塔納獨立宮舉行，哈薩克總統托卡耶夫主持會議，習近平、吉爾吉斯總統扎帕羅夫、塔吉克總統拉赫蒙、土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫、烏茲別克總統米爾濟約耶夫出席，6國元首還簽署了《阿斯塔納宣言》。

新華社報道，習近平在峰會上發表了題為《弘揚「中國—中亞精神」，推動地區合作高質量發展》的主旨演講，稱在長期實踐中，中國和中亞5國探索形成了「互尊、互信、互利、互助，以高質量發展推進共同現代化」的「中國－中亞精神」。

就構建中國－中亞命運共同體，習近平呼籲6國要堅守彼此信賴、相互支持的團結初心。他說，當天簽署的《永久睦鄰友好合作條約》，以法律形式將世代友好的原則固定下來，「這是六國關係史上新的里程碑，也是中國周邊外交的創舉，功在當代、利在千秋」。

不同中俄中巴 條約無限期有效

與中俄、中巴《睦鄰友好合作條約》有期限不同，這次中國與中亞5國簽署的條約無限期有效，條約的保存機關是中國外交部，任何一方均有權退出條約。各方重申互不使用武力或以武力相威脅，不參加任何針對其他各方的聯盟或集團。拓展防務、軍工合作。

習近平表示，2013年首次峰會舉行後的兩年來，中國同中亞國家共建「一帶一路」走深走實，貿易額增長35%。他表示6國商定2025至2026年為「中國中亞合作高質量發展年」，要實施更多具體項目，中方決定建立減貧、教育交流、荒漠化防治三大合作中心和貿易暢通合作平台；願在今年向中亞國家提供15億元人民幣無償援助，用於實施各國關注的民生和發展項目；願在未來兩年向中亞國家提供3000個培訓名額。

在演講中，習近平希望6國共同打造和平安寧、休戚與共的安全格局，攜手防範和抵禦極端思想，堅決打擊「三股勢力」；中方支持中亞國家為實現國防和執法安全現代化所作努力，願實施更多平安城市項目和聯演聯訓合作。同時，要共同維護公正合理、平等有序的國際秩序，中方願同各方攜手捍衛國際公平正義，反對霸權主義和強權政治。

稱關稅戰沒贏家 霸權主義傷人害己

對於當前的世界局勢，習近平表示，關稅戰、貿易戰沒有贏家，單邊主義、保護主義、霸權主義注定傷人害己；「我一貫主張，歷史不能倒退，應當向前；世界不能分裂，應當團結；人類不能回到叢林法則，應當構建人類命運共同體」。

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