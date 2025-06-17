成都球迷塗鴉挑釁河南球迷 中足聯譴責

張貼「傳承狗活」貼紙

綜合內地多家傳媒報道，一幅由河南球迷創作的河南隊前投資人、河南建業地產董事長胡葆森的塗鴉畫像懷疑被成都球迷破壞，胡葆森的面部被紅色蒙面人覆蓋，胡葆森手持咪牌上的「Ultras Henan」被改為「成都雄起」；畫像旁留下豎中指等塗鴉。另外，還有成都球迷在球場周邊張貼「傳承狗活」的貼紙、在橋洞噴塗「F××K建業」等侮辱字句。

中足聯在聲明中表示，中國足球職業聯賽是展現城市特色、傳遞人文精神的平台，呼籲球迷以聯賽為紐帶進行友好的地域交流，而非將激情異化為地域攻擊的不文明言行，任何形式的侮辱、挑釁、地域詆譭都與職業足球文化交流共融的本質背道而馳。

河南隊前日譴責極端球迷的挑釁行為，稱是對河南足球文化乃至全體河南人民的嚴重褻瀆，經廣泛傳播後造成惡劣社會影響。成都隊同一日表示將徹查事件、絕不姑息，堅決抵制一切球場內外的非理性行為。《新京報》建議可以效仿近期火爆的「蘇超」，以娛樂消解地域歧視。