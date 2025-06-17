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湖南花炮廠爆炸1死6失蹤

【明報專訊】湖南常德臨澧縣一間煙花鞭炮廠昨日爆炸，現場高空出現「蘑菇雲」，方圓20公里有震感。爆炸造成至少1死6人失聯，9人受傷。煙花廠負責人表示，爆炸可能是藥餅發酵導致自燃自爆。當局稱事故原因仍在調查。

9人傷 方圓20公里有震感

據常德市應急管理部門通報，事發當日上午8時23分，爆炸的山洲花炮廠位處臨澧縣停弦渡鎮山洲村。該廠成立於2017年7月，事發時大部分員工不在爆炸區域。

網上流傳短片顯示，花炮廠爆炸後，空中騰起巨大蘑菇雲，周邊石門縣、澧縣均有網民稱感到震動。有澧縣市民表示，她聽到5聲巨響，以為是打雷。《新京報》引述該廠一名正在醫院治療的員工指出，是花炮廠成品倉庫發生爆炸，爆炸時她就在附近裝貨，聽到聲音急躲進旁邊的水溝中，炸飛的石頭打到她的頭部，隨後她趁爆炸間隙跑到山上。

涉事工廠徐姓負責人表示，爆炸可能是前一日下雨，雨水灌入倉庫，藥餅潮濕發酵自燃自爆造成。他還說，開始時還以為事故是一名五旬員工操作裝藥機時失誤引發，目前該員工沒事，同在操作裝藥機的7名員工中5人安全撤離。據悉倉庫約有1萬餘藥餅，內含火藥。另據徐透露，包括其本人，廠內近70名員工均為村中的中老年村民。

曾遭行政處罰68萬元

臨澧縣是全國煙花爆竹生產重點監管縣、湖南煙花爆竹主產縣，2009年獲「中國煙花爆竹之鄉」稱號。根據內地工商資料查詢平台，涉事山洲村花炮廠曾多次被行政處罰，處罰總金額68.52萬元（人民幣，下同)，其中，今年5月28日剛因改變工作場所用途被罰款1.5萬元。

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