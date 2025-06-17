薄瓜瓜父親節祝福薄熙來 憶父背誦文天祥詩詞「談家國情懷」

薄瓜瓜寫道，「自記事起，我們便習慣了相隔千里的父子相處。昔日如此，如今亦然。」薄瓜瓜稱，9歲那年他寫下的一首詩：「時晚民子遇，獨院無父存。要知答明歸，做真忘盼兒。」之後，薄熙來「逢人便唸、讓我羞到想遁」。

昔「自以為是」教父化解貿戰

「等你和媽回到北京（2004年薄熙來由遼寧省長調任商務部長），我已在英國寄宿學校。你愛誇我『會用電腦啦』，『英文趕上我了』， 我總不以為然。那時我最自以為是了，學了點皮毛經濟學，便寫篇自以為高明的論文，教你化解手裏的中歐貿易戰。」

薄瓜瓜還回憶，「家遷到重慶時（2007年薄熙來擔任重慶市委書記），我已上大學。你終於把我當成人看待。我每跟辦公室約好時間，跟你在院子散步。對話多半單向—我聽你背誦文天祥、范仲淹、譚嗣同的詩詞，講對家國職責的情懷；聽你告誡出門注意安全，嚴厲防止紈絝子弟的行為。」文天祥抗元失敗被斬首，范仲淹、譚嗣同都是改革變法失敗收場。

「當年急着掙脫你的背影」

薄瓜瓜說，「當年我急着掙脫你的背影，想像你當初在爺爺（中共元老薄一波）背影後闖出，自己拚一條自己的路一樣。」自從中共中央2012年4月宣布對薄熙來立案調查以來，13年過去，他已可以爽快的、淋漓盡致地自我發揮，「今天，終於有夠自信，享受在爸爸背影下的溫暖」。

薄熙來於2013年因涉受賄、貪污、濫用職權罪被判處終身監禁，外傳被關押在北京秦城監獄。而薄瓜瓜的母親谷開來涉及英國商人海伍德命案，被以故意殺人罪判處死緩。今年5月11日母親節當天，薄瓜瓜在X平台發文為母親谷開來「喊冤」，稱母親是「當代竇娥」，繼承爺爺們文革坐牢的錚錚氣魄，「不愧為女中豪傑」。

薄瓜瓜在美國哥倫比亞大學法學院完成博士學位，取得美國律師資格證，近10年在外國低調工作生活。他去年到台灣迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜後變得高調，同年12月5日在X帳號發布長文反駁外界關於其家庭的傳言，聲稱父親薄熙來並無政治野心。