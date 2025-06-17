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推進「兩岸融合示範區」 王滬寧：吸引台企來陸發展

【明報專訊】大陸前日在福建廈門召開兩岸融合發展示範區建設專題推進會，全國政協主席王滬寧強調要致力於促進兩岸經濟文化交流合作。不過就在當天，台灣經濟部證實近日已把華為、中芯等大陸企業納入實體清單，台灣廠商若欲出口給實體清單上的企業，應事前獲得許可。

王滬寧在推進會上表示，深化兩岸融合發展意義重大、責任重大，要圍繞建設兩岸融合發展示範區目標任務，推出更多創新性舉措和融合發展成果；要吸引更多台胞台企來大陸發展、參與中國式現代化進程，推動兩岸人員往來正常化、交流合作常態化，提升台灣同胞融入感和歸屬感，促進兩岸同胞心靈契合。

台指華為中芯涉「武擴」 納實體清單

台灣當局未回應王滬寧「兩岸融合」講話，不過台灣經濟部國際貿易署前晚發布新聞稿，表示近日召開跨部會實體清單審查會議，基於防止武器擴散及其他國安考量，已新增俄羅斯、巴基斯坦、伊朗、緬甸、中國大陸涉及武擴活動等601個實體，其中包括華為、中芯等大陸企業。國際貿易署提醒廠商避免涉入武擴活動。

中央社引述不願具名的台廠指出，華為營收佔比不高，且不是從台灣廠接單，影響不大，理論上經濟部不會管制台廠在海外的出貨，但是必須持續觀望相關效應，例如其他陸系客戶像是小米、vivo、OPPO等可能擔憂風險，進而影響未來在台廠下單的狀况。

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