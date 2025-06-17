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峰會前瞻：一帶一路擴版圖 中間走廊成焦點

【明報專訊】第二屆中國-中亞峰會17日將在哈薩克首都阿斯塔納舉行。中國外交部昨表示，各國元首將共同擘畫未來合作新藍圖，開闢共建「一帶一路」更廣闊空間。哈薩克外交部對外政策研究所所長博拉特‧努爾加利耶夫表示，期待本次峰會各方能夠推動「中間走廊」，即跨裏海國際運輸走廊的建設。

有望討論數碼化AI電腦技術

曾任上海合作組織秘書長的努爾加利耶夫對《環球時報》表示，阿斯塔納峰會將廣泛討論一系列議題，包括國際局勢和多領域合作。各國領導人有望在峰會期間就數字化、人工智能（AI）、電腦技術，以及基礎設施的現代化等問題展開討論，這些領域也是中亞國家積極參與共建「一帶一路」倡議的新重點。

烏茲別克知名政治學家、全球經濟與外交大學國際關係系副教授穆拉特‧巴哈迪羅夫表示，「中國-中亞」合作框架目前已步入系統化軌道，中亞各國與北京的伙伴關係展現出穩定的發展態勢。哈通社援引巴哈迪羅夫稱，中亞各國和北京的合作不僅局限於貿易經濟，還擴展至數字轉型、物流、安全、生態和文化領域。優先關注這些方向表明，一個建設性的對話正在形成。在當前地緣政治局勢日益複雜的背景下，「中國-中亞」框架這種合作的意義尤為重要。

學者：伙中亞國家遏「三股勢力」

中國國際問題研究院歐亞所副研究員趙臻表示，針對「三股勢力」（暴力恐怖、宗教極端、民族分裂勢力），中國與中亞國家深化安全合作，保持密切溝通與協調，定期舉行雙多邊聯合演習與聯合巡邊，打掉了「三股勢力」的囂張氣焰。趙臻認為，中國與中亞國家相互倚靠，守望相助，成為彼此的安全屏障與可靠後方。

相關字詞﹕三股勢力 一帶一路 中亞峰會

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