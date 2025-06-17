中哈「全方位合作」簽約2000億 涵核能鈾礦項目 習：做彼此堅強後盾

正值世界局勢動盪，習近平對托卡耶夫表示，中哈要以高水平戰略互信引領雙邊關係發展，要在涉及彼此核心利益和重大關切問題上繼續堅定相互支持，「在亂雲飛渡中做彼此堅強的後盾，在發展振興中做彼此有益的助力」；兩國要以全方位安全合作維護兩國和平安寧，擴大執法安全和防務交流，共同打擊「三股勢力」（見另稿）；同時，要鼓勵青年、媒體、智庫、地方加強交流。

哈：合作不受地緣政治國際局勢影響

托卡耶夫表示，哈中有着加強合作的強烈政治意願，不受地緣政治挑戰、動盪或國際局勢的負面影響。兩國要高質量共建「一帶一路」，拓展多領域合作。在核能領域，哈通社引述托卡耶夫指出，哈薩克決定建設至少兩至三座核電站，「我想特別指出，我們視中國核工業集團公司（CNNC）為可靠的戰略伙伴」，中核將在哈薩克佔據重要地位，而且哈薩克還是向中國供應天然鈾和核燃料的可靠伙伴。托卡耶夫還表示，習近平此次訪哈恰逢其生日，祝願他身體健康、家庭幸福、治國事業取得更大成功。

「中亞-中國」第二屆產業與投資合作論壇當天正在阿斯塔納舉行，哈薩克投資國有公司董事會副主席瑪迪亞爾‧蘇丹別克表示，哈薩克與中國簽署約60項合作協議（見表），不僅包括合作協議和諒解備忘錄，還涉及投資協議、合同以及其他重要文件，總金額接近250億美元。而且，還有更多合作文件尚在審批流程中，未能全部趕在論壇期間完成簽署。

其中，中哈雙方簽署了一項協議，為聯合勘探跨境鈾礦資源鋪平了道路。根據協議內容，相關方將努力把位於「下伊犁盆地-伊犁谷地」的鈾礦帶納入兩國在核能領域的中長期合作規劃之中。哈薩克國家石油天然氣人員指出，哈薩克不僅地理位置優越，而且擁有豐富的碳氫化合物和鈾資源，已經成為中國保障能源安全的重要合作伙伴。

習將出席中國-中亞峰會

習近平專機於當地時間周一中午抵達阿斯塔納，進入哈薩克領空時，哈戰機升空護航，托卡耶夫率高級官員到機場迎接。習近平此行除了訪問哈薩克，重頭戲是周二出席第二屆中國-中亞峰會。習近平於2013年訪問哈薩克期間，首次提出共建「絲綢之路經濟帶」的構想。2024年，中國和中亞國家進出口達到創紀錄的6741.5億人民幣，較2013年增長116%。

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