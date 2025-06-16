明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

「蝴蝶」塌山泥 廣西玉林3死

【明報專訊】受今年第一號颱風「蝴蝶」影響，廣西玉林市陸川縣有關部門昨日表示，當地出現大範圍暴雨及大暴雨，持續超過10小時。上周六（14日）夜間，陸川縣沙坡鎮發生山泥傾瀉，3人遇難。國家防總辦公室、應急管理部昨繼續組織氣象、水利、自然資源等部門聯合會商，點對點調度廣東、江西、浙江、內蒙古等重點省份，研判「蝴蝶」發展趨勢及影響，部署防汛防颱風工作。

綜合新華社、中新社報道，陸川縣官方高度重視災情，第一時間專題研判，作相應措施，同時組織應急、消防、公安等部門共120多人趕赴現場。據武警廣西總隊玉林支隊消息，前天晚間，該支隊出動17人、3輛車，攜帶各類救援器材趕赴陸川縣沙坡鎮參與救援。搜救人員昨發現3人被掩埋，均失去生命迹象。

受「蝴蝶」影響，上周四（12日）晚至昨晨，廣東有1120個鎮街迎來暴雨、大暴雨、特大暴雨；粵北多條江河水位迅速上漲，樂昌市大源鎮樂昌峽昨超過警戒水位。

「蝴蝶」殘餘環流正影響江南、華南等地。國家防汛抗旱總指揮部昨對浙江啟動防汛四級應急響應，維持對廣東、廣西的防汛防颱風三級應急響應。

兩部門撥4000萬 助瓊粵桂救災

另據財政部網站消息，就「蝴蝶」及其暴雨洪澇災害，財政部、應急管理部近日緊急預撥4000萬元人民幣中央自然災害救災資金，支持海南、廣東、廣西等省（區）應急搶險救災工作，用於轉移安置災民、排危除險等應急處置、展開次生災害隱患排查和應急整治等，盡力減輕災害影響，保障民眾生命財產安全。

上 / 下一篇新聞