「蝴蝶」塌山泥 廣西玉林3死

綜合新華社、中新社報道，陸川縣官方高度重視災情，第一時間專題研判，作相應措施，同時組織應急、消防、公安等部門共120多人趕赴現場。據武警廣西總隊玉林支隊消息，前天晚間，該支隊出動17人、3輛車，攜帶各類救援器材趕赴陸川縣沙坡鎮參與救援。搜救人員昨發現3人被掩埋，均失去生命迹象。

受「蝴蝶」影響，上周四（12日）晚至昨晨，廣東有1120個鎮街迎來暴雨、大暴雨、特大暴雨；粵北多條江河水位迅速上漲，樂昌市大源鎮樂昌峽昨超過警戒水位。

「蝴蝶」殘餘環流正影響江南、華南等地。國家防汛抗旱總指揮部昨對浙江啟動防汛四級應急響應，維持對廣東、廣西的防汛防颱風三級應急響應。

兩部門撥4000萬 助瓊粵桂救災

另據財政部網站消息，就「蝴蝶」及其暴雨洪澇災害，財政部、應急管理部近日緊急預撥4000萬元人民幣中央自然災害救災資金，支持海南、廣東、廣西等省（區）應急搶險救災工作，用於轉移安置災民、排危除險等應急處置、展開次生災害隱患排查和應急整治等，盡力減輕災害影響，保障民眾生命財產安全。