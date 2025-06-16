遊廣西「自由潛聖地」 潛水員失蹤23日亡

金雪峰去年同地破深潛紀錄

金雪峰（圖）是亞洲為數不多的女性深潛、洞穴潛水員，她2012年成為潛水教練，具豐富潛水經驗，在圈內被稱「老金」，去年創下聖龍潭深潛185米紀錄。聖龍潭獲譽「自由潛聖地」，呈喀斯特地貌，水深逾200米，深受潛水愛好者喜愛，當地曾組織多項官方活動，去年4月舉辦國際自由潛水教練員、裁判員培訓班。

「極目新聞」報道，參與搜救的潛水員表示，金雪峰上月20日在聖龍潭潛水時失聯，直至上周四遺體才被打撈。另有潛水教練表示，金的追悼會已辦完，官方團隊會出詳細報告。就金意外離世，不少潛水愛好者表達哀思，「老金再見」、「老師一路走好」、「金雪峰的一生都奉獻給了她最愛的運動……」。

地貌複雜深逾200米 意外頻生

聖龍潭所在的廣西南寧江南區吳圩鎮人員表示，他們知曉此事，但不清楚具體死因。據該工作人員表示，「聖龍潭挺危險的，每年都有點事發生。」

由於複雜水下地貌，聖龍潭曾發生多次意外。據廣西媒體報道，2020年5月，兩名潛水者稱在水底發現兩名身穿潛水服的人一動不動，警方、消防、搜救隊前往救援，但一無所獲。2021年9月，一名潛水員在聖龍潭失聯，經水下機械人尋找，終在水深226.5米處確認遇難者位置，通過機械臂打撈遺體上岸。

除聖龍潭，廣西有多處地方適合洞穴潛水，包括著名的「九頓天窗」、「桃花水母天窗」、「吞榜天窗」等。2020年11月15日，有潛水俱樂部一行5人到「桃花水母天窗」潛水，其中一名女潛水員發生意外，遺體6天後才打撈上岸。2023年10月7日，國內著名洞穴潛水探險家、演員吳京的潛水導師韓頲在「九頓天窗」洞潛失聯，後由機械人在水下百多米處發現其遺體。