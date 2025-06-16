路透：軍用稀土晶片未鬆 中美貿易戰難停

上述報道引述消息人士表示，在上周中美倫敦會談，中國承諾加快非軍事用途的對美稀土出口審查，還將為白名單的美國企業建立綠色通道，但具軍事用途的釤並不包括在內。

中國未承諾向美國軍事供應商出售可用於戰鬥機、導彈等領域的稀土磁鐵；美國繼續限制中國購買先進AI晶片，同樣是因擔心對方將其應用於軍事。消息人士表示，中方代表把軍用稀土解禁與對華AI晶片解禁相提並論，意味中美貿易戰的焦點從芬太尼、關稅、貿易逆差轉移到最新的出口管制。

對以上消息，中美兩國政府暫未回應路透社。

關稅期限擬延 專家：談判難突破

中國社科院美國研究所研究員劉衛東認為，中美談判很難在8月10日前取得突破進展，貿易失衡之類的根本問題甚至無法在特朗普任內解決。布魯金斯學會中國中心總監哈斯（Ryan Hass）認為，中國嚴格管控稀土出口，利用其作為對美談判籌碼，稀土問題懸而未決，突顯特朗普政府嘗試向中國施加其貿易方案的難度；特朗普團隊「捱了幾記迎頭重擊」後，將意識到無法取得一面倒利好自身的協議。