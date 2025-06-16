晤王滬寧 馬英九：渴望兩岸朝「合」

【明報專訊】國民黨前主席馬英九昨日率台灣青年出席在福建廈門舉行的第十七屆海峽論壇大會，他在論壇舉行前與全國政協主席王滬寧會面表示，中國「合久必分，分久必合」，「台灣民眾渴望兩岸朝向『和』與『合』的方向」，另稱多數台灣人支持兩岸和平合作，彼此血緣相依，情感共通，始終是台灣絕對的主流民意。
據「中時新聞網」報道，馬英九與王滬寧見面並共同出席海峽論壇，他會面時稱「也請王主席代我轉達對習（近平）總書記的問候」。馬表示，「當前兩岸情勢確實存在不確定性與挑戰，但愈是這樣的時刻，愈需要保持理性與冷靜的態度，愈需要以交流促進了解」。他稱未來兩岸發展關鍵在民心向背，「中國5000年歷史，合久必分，分久必合，台灣民眾渴望兩岸朝向『和』與『合』的方向」。
王滬寧讚許馬英九有民族情懷，認同兩岸都是中國人，堅持九二共識、反對台獨，持續為國家統一、民族復興努力。王並稱，當前形勢複雜嚴峻，馬英九出席海峽論壇，反映他和台胞「希望密切兩岸交流合作，共謀中華民族復興的意願和擔當」。
馬稱兩岸情感切不斷 陸委會表遺憾
馬隨後在海峽論壇致辭表示，兩岸人民間的情感與交流無法中斷，任何政治力量都無法打壓阻止兩岸民間往來，更無法阻斷兩岸中國人同根同源的自然情感。兩岸唯有透過不斷交流認識，才能減少誤解，避免誤判，建立信任與共識，共同尋找合作與發展機會；只有堅持兩岸和平發展，在「九二共識」、反對「台獨」的共同基礎上深化合作、共謀未來，兩岸才能創造和平雙贏局面。
另邊廂，台陸委會稱對馬英九在與陸方人士會面，以及在海峽論壇呼應「一中原則」的「九二共識」政治主張與統戰操作「深感遺憾」，認為任何赴陸參加交流活動，應維護台灣尊嚴及民眾利益。陸委會重申「海峽論壇」是大陸對台統戰平台。