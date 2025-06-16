晤王滬寧 馬英九：渴望兩岸朝「合」

據「中時新聞網」報道，馬英九與王滬寧見面並共同出席海峽論壇，他會面時稱「也請王主席代我轉達對習（近平）總書記的問候」。馬表示，「當前兩岸情勢確實存在不確定性與挑戰，但愈是這樣的時刻，愈需要保持理性與冷靜的態度，愈需要以交流促進了解」。他稱未來兩岸發展關鍵在民心向背，「中國5000年歷史，合久必分，分久必合，台灣民眾渴望兩岸朝向『和』與『合』的方向」。

王滬寧讚許馬英九有民族情懷，認同兩岸都是中國人，堅持九二共識、反對台獨，持續為國家統一、民族復興努力。王並稱，當前形勢複雜嚴峻，馬英九出席海峽論壇，反映他和台胞「希望密切兩岸交流合作，共謀中華民族復興的意願和擔當」。

馬稱兩岸情感切不斷 陸委會表遺憾

馬隨後在海峽論壇致辭表示，兩岸人民間的情感與交流無法中斷，任何政治力量都無法打壓阻止兩岸民間往來，更無法阻斷兩岸中國人同根同源的自然情感。兩岸唯有透過不斷交流認識，才能減少誤解，避免誤判，建立信任與共識，共同尋找合作與發展機會；只有堅持兩岸和平發展，在「九二共識」、反對「台獨」的共同基礎上深化合作、共謀未來，兩岸才能創造和平雙贏局面。

另邊廂，台陸委會稱對馬英九在與陸方人士會面，以及在海峽論壇呼應「一中原則」的「九二共識」政治主張與統戰操作「深感遺憾」，認為任何赴陸參加交流活動，應維護台灣尊嚴及民眾利益。陸委會重申「海峽論壇」是大陸對台統戰平台。