台人有斥館長「牆頭草」 有批綠營濫用「統戰」

受訪者：兩岸民眾缺互相理解

據中天電視台旗下「高級酸新聞台」上周五報道，受訪者認為大陸發展良好，不可否認大陸在科技上比台灣更先進，並不相信「高鐵座椅沒有靠背」等誇張說法，但承認兩岸民眾缺乏互相理解。有人表示，對大陸人不會抱有敵意，接觸過的大陸人熱情有禮，能感受大陸社會日漸改善。涉及政治立場時，有人表示會「保持距離」，亦有人表示大陸社會氛圍令人不適，同時台灣也有難包容異見的傾向。

「館長」大陸行深陷「統戰」爭議，受訪者意見分歧。有人表示，「館長」很大可能被「抹紅」，批評民進黨濫用「統戰」攻擊反對派，並表示「收了對岸的錢講對岸的好話、包裝對岸不好的地方才叫統戰」，反對政治化正常民間交往。

有受訪者則認為，「館長」大陸行有明顯表演痕迹，與他過往對陸態度反差極大，批評「館長」是「牆頭草」、「口是心非」。也有人表示，「網紅」呈現的內容，與親友所述有出入，會保留自己的看法。