捲統戰爭議 館長：不涉官方無拿錢 陳之漢返台籲兩岸交流 民進黨批陸認知作戰

綜合台灣媒體報道，館長在大陸最後一站是上海靜安寺，不設網絡直播，被外界質疑因在杭州有人對其高呼「台獨狗」而被陸方下令提前停播。不過館長表示，靜安寺屬計劃外行程，團隊每天長時間工作疲倦不堪故不直播，並指控散播「（大陸）當局下令停播」說法者才是「共匪共諜」。他表示，靜安寺宏偉莊嚴、悠久歷史，感到「身心滌蕩」。

陳稱赴陸掙錢 無「甲亢哥」待遇

對網民「統戰」指控，館長再次重申「沒有拿半毛錢」，行程結束後要檢討網絡直播流量帶來的效益。他表示，到大陸不是「拿錢」是「掙錢」，但今次行程緊湊未能展開任何商務洽談，盼未來還有機會，「賺錢做生意誰不要」。他並稱自己坐高鐵一開始僅買兩張票，之前訪華的美國網紅「甲亢哥」搭高鐵則獲清空整節車廂，隨後補充稱下次再去大陸會聘請經紀公司安排。

為館長接機的台灣博主「歷史哥」李易修表示，早前約見的大陸博主王驍無官方背景，直播團隊在對方幫助下申請各地拍攝許可。

館長昨晚表示，陸委會阻止台灣人前往大陸，盼大家去大陸，聽大陸民衆的聲音、品嘗大陸美食，破除民進黨「抹黑大陸沒有建設、沒有民主」的謠言。館長表示，大陸「最美的風景是人」，將繼續分享旅途見聞。他並稱上海物價「感人」，反觀台灣通脹嚴重。

館長早前接受《聯合報》採訪時表示，仇恨源於不了解，兩岸民眾實際接觸後自然會有新認知，「人民如果愈來愈好，永遠打不起來」。他表示，或有人指自己當和平大使是自我吹噓，但是否大使並不重要，重要的是兩岸和平及交流，「我們不要戰爭」，台灣人要學聰明，不要被媒體帶着看風向，這是他此行目的。

館長認為自己本次大陸行「非常成功」，自己被攻擊是「榮耀」，表示「台灣是台灣人的不是民進黨的」。面對「吹捧大陸、貶低台灣」的質疑，他表示，來到大陸不能驕傲要自省，感受到大陸當局認真建設，批評民進黨執政9年將精力花在「奪權、內耗」。就媒體詢問深圳是否下一站，館長表示先要「阻止這麼愚蠢的大罷免」，之後再計劃前往大陸。

綠營批吹捧陸 陳：台要自省

就館長訪陸，民進黨新媒體中心主任阮俊達昨表示，近期中共發動「軟硬兩手策略，境內境外協同」認知作戰，既聚焦打擊民進黨立委沈伯洋與罷團意見領袖，也接連透過館長赴陸、國民黨前主席馬英九出席海峽論壇，試圖以不正常的流量宣傳「中國進步又強大，台灣不得不低頭」，削弱台灣社會對民主與經濟的信心。

民眾黨副秘書長許甫認為，「不喜歡館長，又不得不談館長，這是綠營從上到下目前窘境的最佳寫照」，親綠政論節目平常罵他罵得「比深蹲還有力」，近日卻紛紛轉型成「館學研究中心」。

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