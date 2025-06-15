明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

Labubu海內外爆搶買 央視：世界認可

【明報專訊】泡泡瑪特（POP MART）旗下玩偶Labubu在海內外引發搶購衝突。POP MART昨宣布，由於銷售現場存在潛在安全事故擔憂，暫停Labubu在韓國線下門店的銷售。央視指Labubu是中國品牌走向世界的先鋒，折射出世界對中國製造的認可。

憂安全事故 韓門店銷售暫停

近日，Labubu在韓國也掀起熱潮，門店前大排長龍，甚至有排隊購買者因擁擠口角，要出動警察維持秩序。泡泡瑪特韓國（POP MART Korea）昨發布公告，稱公司將顧客的安全置於首位，決定暫時中止Labubu毛絨玩偶及Labubu毛絨鑰匙扣全系列產品的線下銷售。

在中國，各地都有人在POP MART販售機前大打出手，前日網傳短片顯示一名女子墮斃商場地面，發布者稱「搶泡泡瑪特摔死了一個」。《揚子晚報》昨報道，發生墮樓事件的商場浙江嘉興八佰伴商場人員確認該商場有人墮樓，但與搶購Labubu無關，有關售賣機放置在地面一個角落，不可能發生墮樓事件。

對於Labubu爆紅，央視評論昨指出，這是一場關於設計、營銷、文化融合與消費心理的多重勝利。這場「盲盒熱」也代表着「Made in China」向「Created by China」的進化躍遷，折射出中國原創IP走向世界的信心與力量。

上 / 下一篇新聞