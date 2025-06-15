Labubu海內外爆搶買 央視：世界認可

憂安全事故 韓門店銷售暫停

近日，Labubu在韓國也掀起熱潮，門店前大排長龍，甚至有排隊購買者因擁擠口角，要出動警察維持秩序。泡泡瑪特韓國（POP MART Korea）昨發布公告，稱公司將顧客的安全置於首位，決定暫時中止Labubu毛絨玩偶及Labubu毛絨鑰匙扣全系列產品的線下銷售。

在中國，各地都有人在POP MART販售機前大打出手，前日網傳短片顯示一名女子墮斃商場地面，發布者稱「搶泡泡瑪特摔死了一個」。《揚子晚報》昨報道，發生墮樓事件的商場浙江嘉興八佰伴商場人員確認該商場有人墮樓，但與搶購Labubu無關，有關售賣機放置在地面一個角落，不可能發生墮樓事件。

對於Labubu爆紅，央視評論昨指出，這是一場關於設計、營銷、文化融合與消費心理的多重勝利。這場「盲盒熱」也代表着「Made in China」向「Created by China」的進化躍遷，折射出中國原創IP走向世界的信心與力量。