實習醫生墮亡案引爆輿論 湘稱羅帥宇自殺無可疑 父盼中央徹查

父母稱電腦藏大量買賣器官舉報材料

事緣於去年5月8日，28歲的羅帥宇在醫院附近的租住單位墮樓死亡。死者父母認為疑點重重，聲稱恢復兒子電腦被刪數據後，發現有大量涉及「買賣器官」等醫院黑幕的舉報材料。而當時，正好是湘雅二院醫生劉翔峰涉誇大病情、為多名病人動手術牟利一案曝光。羅帥宇父母質疑兒子的死與劉翔峰案有關，是「被自殺」。

調查稱羅成績落後 資格試未過

錄音只涉閒聊 器官資料為做功課

湖南官方在調查報告中，除了以各種環境證據、人證物證，確定羅帥宇是自殺，並提及羅成績落後，曾參加執業醫師資格考試未通過，未按時提交畢業論文；羅的電腦從未被刪數據，沒有舉報材料；家屬把羅帥宇電腦裏的158段錄音轉成文字提交的「證據」，內容只是羅帥宇在工作、吃飯、閒聊以及與他人通電話時的錄音；羅收集的器官捐獻資料，是做功課所需而複製。

羅帥宇父母昨發布公開信，仍認為兒子的死因不符合「科學常識」，又稱案發後「為何醫院單位人員以及民警反覆勸說家屬不要屍檢？盡快火化呢？」羅父認為，此次調查是「自己查自己」，不具有可信度，請求由國家衛健委、國家監察委、公安部組成獨立聯合調查組介入徹查。