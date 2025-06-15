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實習醫生墮亡案引爆輿論 湘稱羅帥宇自殺無可疑 父盼中央徹查

【明報專訊】湖南省中南大學湘雅二醫院實習醫生羅帥宇墮亡事件連日引爆內地輿論，湖南聯合調查組前晚發布長篇通報，逐點回應質疑，強調死者是自殺無可疑。羅父昨發公開信稱，希望中央直接介入徹查。

父母稱電腦藏大量買賣器官舉報材料

事緣於去年5月8日，28歲的羅帥宇在醫院附近的租住單位墮樓死亡。死者父母認為疑點重重，聲稱恢復兒子電腦被刪數據後，發現有大量涉及「買賣器官」等醫院黑幕的舉報材料。而當時，正好是湘雅二院醫生劉翔峰涉誇大病情、為多名病人動手術牟利一案曝光。羅帥宇父母質疑兒子的死與劉翔峰案有關，是「被自殺」。

調查稱羅成績落後 資格試未過

錄音只涉閒聊 器官資料為做功課

湖南官方在調查報告中，除了以各種環境證據、人證物證，確定羅帥宇是自殺，並提及羅成績落後，曾參加執業醫師資格考試未通過，未按時提交畢業論文；羅的電腦從未被刪數據，沒有舉報材料；家屬把羅帥宇電腦裏的158段錄音轉成文字提交的「證據」，內容只是羅帥宇在工作、吃飯、閒聊以及與他人通電話時的錄音；羅收集的器官捐獻資料，是做功課所需而複製。

羅帥宇父母昨發布公開信，仍認為兒子的死因不符合「科學常識」，又稱案發後「為何醫院單位人員以及民警反覆勸說家屬不要屍檢？盡快火化呢？」羅父認為，此次調查是「自己查自己」，不具有可信度，請求由國家衛健委、國家監察委、公安部組成獨立聯合調查組介入徹查。

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