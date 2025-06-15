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蝴蝶挾大雨掠東南 1500公里暴雨帶影響5省份

【明報專訊】颱風「蝴蝶」前晚登陸海南東方市後，昨凌晨進入北部灣，中午12時30分前後以強熱帶風暴級在廣東湛江雷州紀家鎮沿海再次登陸，之後沿着粵桂邊界向東北方向移動，為南方地區帶來廣泛大雨，昨晚起，由錢塘江口至廣西北海出現一條東北-西南走向的1500公里暴雨帶，影響浙贛湘粵桂5個省份。

中央氣象台通報，昨晚10時，「蝴蝶」位於廣西北流市境內，強度為熱帶風暴，中心最大風力8級（最高風速約72公里時速），以25至30公里的時速向東北方向移動，強度緩慢減弱。

廣東應急管理部門通報，為防禦颱風，全省累計轉移91,530人。湛江轄區5條高速公路昨午起全線封閉。受瓊州海峽封航影響，昨下午有2750輛貨車、3025名司機及乘客在海峽北岸（廣東徐聞）滯留排隊。

廣東氣象部門預報，全省昨起三天有大範圍暴雨，局部地區有特大暴雨。提醒各地預防城鄉水浸、山洪、泥石流、山體滑坡和洪水。由於適逢荔枝大量上市時節，粵西高州等地部分未能採摘的荔枝出現掉果、開裂等現象。

當局籲做好山洪轉移避險

廣西沿海涉水工程和平陸運河已全線停工防颱，沿海多個景區關停，北海市各級各類學校停課；昨下午2時至今凌晨，途經廣西東部多趟列車臨時停運。隨着颱風遠離海南，海口、三亞機場昨陸續恢復航班起降。

中央氣象台發布暴雨橙色預警，昨晚8時起24小時內降水預報圖顯示，一條橫跨廣西東部、廣東西部和北部、湖南東南部、江西中北部至浙江中部暴雨帶，長達1500公里，「貫通」東海到北部灣，部分地區有250至300毫米特大暴雨。

中國天氣網首席氣象分析師信欣解釋，由於季風氣流、副熱帶高壓不斷向颱風輸送水汽，再加上北方有冷空氣南下與颱風外圍環流結合，因此中東部地區的暴雨波及面廣。水利部和中國氣象局昨晚聯合發布橙色山洪災害氣象預警，有關山洪區域亦在上述雨帶內，呼籲各地注意做好轉移避險。

此外，內蒙古、遼寧、河北也出現暴雨區。華北等地受冷渦影響，加上「蝴蝶」暖濕氣流的遠程輸送，出現少有的降雨，北京市水務局與市氣象局發布山洪預警，預計密雲區、平谷區可能發生山洪災害，呼籲公眾遠離溪流渠道。

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