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中印鴻溝貌合 轉「戰場」長期競爭 6．15河谷衝突5周年 專家：輕視印度是危險誤判

【明報專訊】今天是中印邊境6．15加勒萬河谷流血衝突5周年。5年來，從緊張對峙到接觸溝通，兩國相互走近，去年底兩國領導人破冰會晤，標誌着關係逐漸走向正常。然而因應國際形勢轉變，新的較量也在經濟等不同領域滋長。學者表示，印度仍會運用其八面玲瓏的外交手段，借勢美國與中國抗衡，是中國中長期「次要戰場上的主要對手」，「輕視印度，是一種危險的誤判」。

中國地緣政治學及戰略學者、軍事專家倪樂雄接受本報訪問時表示，印度與中國是「拼長期」的對手，經濟方面既合作又制約，領土問題各自爭議，隨着國際形勢的變化，雙方都在尋找一種機會。

領導人會面破冰 莫迪有望今秋訪華

過去5年，持續影響中印關係的是一場邊境衝突。2020年6月15日，中印爆發自1962年中印戰爭以來最嚴峻的衝突，雙方軍隊在加爾萬河谷以「冷兵器」械鬥，造成印度20名士兵喪生，中方4人殉職。之後雙方強化邊境防衛部署，印度同時限制中資、號召抵制中國商品。

雙方2021年開始漫長的軍事脫離和談判，至今舉行二十多輪軍長級會談，雙方外長也數次在不同場合會晤，表達維護邊境地區和平安寧意願。2024年10月22日，兩國外交部宣布已就邊境問題達成解決方案，雙方軍隊從東段邊境爭議地區的兩個對峙地點撤走。有關互撤，鋪路領導人會晤。同月23日，國家主席習近平在喀山出席金磚峰會期間會見印度總理莫迪，是兩人時隔5年首次會談，也是衝突後首次中印領導人正式會見。

印度總理莫迪在今年3月的一次訪問中積極評價印中關係，稱爭議邊界已恢復正常，呼籲加强兩國關係。今年秋天，2025年上合峰會將在天津舉行，外交系統消息指莫迪有望藉此次出席之際，正式訪華。

印外交四面迎合 借勢與華打交道

對於印度，倪樂雄直指其外交手段的老道，量力而行，從不走極端，四面迎合、八面玲瓏，以保持自身在國際政治中的行動自由。在與美國的關稅尚未談妥之際，印度以經貿作交換，向美國購買F35戰機；但即使是1962年的中印邊境戰爭失敗之後，也不曾輕易加入軍事同盟。

始料未及的是，印度和巴基斯坦5月的空戰，成為中印的又一次間接較量。當伊斯蘭堡稱其中國製造的殲10CE戰鬥機擊落了5架印度戰機，其中包括3架法製「陣風」，引發外界對中印軍事實力熱切的討論分析。被問及中國在這次印巴軍事衝突中所扮演的角色，印度外長蘇傑生直言，巴基斯坦擁有的許多武器系統都源自中國，「你可以從中得出結論」。惟即便民間情緒亢奮，中國官方對此一直保持低調。

在這場衝突中，巴基斯坦大量依賴中國的軍事裝備，包括殲10CE戰機和霹靂15E空對空導彈，以及紅旗9長程防空導彈系統。殲10CE及和霹靂15E也在戰術數據鏈整合下，在攻擊第一天給予巴國空軍關鍵優勢。不過倪樂雄也提到，綜合多天戰果，印度並不算大輸，巴基斯坦空軍基地後來遭印度導彈和無人機轟炸，也暴露了中國防禦系統的短板。

倪樂雄指出，印度的策略，是借勢來跟自己的對手打交道。「比如在印太格局上，借美日澳和中國在台灣問題上的緊張局勢，他（擺出）可以隨時配合的姿態前後夾擊，站在我們身後手握一把刀，跟我們討價還價，跟我們打交道，跟我們在邊境上在搞摩擦。」又比如南海衝突，印度賣超音速反艦導彈給菲律賓，給中國「上眼藥」（搬弄是非）。

如果說中國在國防戰略上的正面戰場位於東南沿海、重心在台灣問題和美國，印度則是「我國非正面戰場和地緣政治這個次要方向上的主要對手」，倪樂雄總結：「這是長期的。」

西方視印度「制衡中國」關鍵支點

中國人民大學國際關係學院講師王召東上月底亦撰文指出，如今的中印關係，正在從「合作中有摩擦」走向「競爭中有接觸」，並可能在部分關鍵領域逐步固化為長期、結構性的戰略對峙。

從印度內部看，其自身經濟穩步增長，2021至2024年GDP增速分別高達9.7%，7.6%，9.2%和6.5%，政府致力從「數字印度」到「印度製造」打造一個既能支撐本土就業、又能承接全球外包鏈條的雙重引擎經濟。在中美戰略競爭加劇、全球秩序重塑的外部背景下，印度被愈來愈多西方國家視作「制衡中國」的關鍵支點，其戰略含金量陡然上升。文章稱，誠然，印度距離真正意義上的現代化強國尚有差距，但「輕視印度，是一種危險的誤判」。

明報記者

（國情解構）

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