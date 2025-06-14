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北京聞風：中美貿易角力要拼「內功」 ／文：鍾鳴九

【明報專訊】中美經貿磋商機制首次會議本周在英國落幕，雙方就關稅、科技和稀土等關鍵議題的博弈受到關注。內地學者稱，日內瓦共識後首次登場的經貿磋商機制效果平穩，說明中美現階段仍在圍繞各自核心關切僵持角力。中國近期各種動向表明，其正加速推進國內佈局修煉「內功」，為接下來的貿易談判增加籌碼。

如外界預料，稀土等具體議題在此輪磋商中未見詳訊，更可能在之後或將進行的新一輪元首會談中有所進展。受訪學者指出，中美經貿談判達成的原則性框架，是推進談判所能取得「最小成果」。儘管此次磋商將美國從偏離日內瓦共識的軌道上回拽，但實質效果仍難以樂觀。

「會談不應只看中美一招一式中哪方獲利，而是背後反映出的博弈邏輯。」中國人民大學國際關係學院教授王義桅說，對於特朗普政府的搖擺不定，中國一直保持戰略定力與觀察態度。目前看，隨中美角力而變的更多的是中國加強提升戰略實力的決心。

美技術封鎖 華開放服務領域拆招

本輪磋商前後，中國密集召開會議部署經濟政策，在擴大對外開放、高技術產業升級及綠色轉型等多方面展現長線思維，包括新增免簽國，修訂並擴大《鼓勵外商投資目錄》，部署製造業綠色轉型等。中國社科院世界經濟與政治研究所研究員高凌雲說，將一系列措施結合起來看，中國因應挑戰的陣腳更穩；加大服務領域開放是對美國技術封鎖的有效拆招，並在承壓之時為綠色發展繼續佈局，中國的眼光顯然在更遠處。

值得注意的是，《人民日報》日前刊發與華為CEO任正非對話的報道《國家越開放，會促使我們更加進步》，其中強調任正非所說的「不去想困難，幹就完了，一步一步往前走」。王義桅認為，向外傳達的信號很清晰，一是繼續堅持擴大開放，二是加碼提升自主科技，兩招堅定應對外部挑戰。

做好自己的事最重要

數據顯示，今年前4個月，全國新設立外商投資企業按年增12.1%，外資企業加快在華戰略佈局。與此同時，中國在關稅戰打響後的外貿數據也在回暖。高凌雲說，從數據能看出外國資本依舊看好中國。另一方面，這也是中國的對抗外部壓力的底氣，之所以此時加力對外開放政策，既有針對性，也是要維持住堅定長期戰略的良性循環。

「美國向外求以轉移矛盾，中國則更專注提升內力，沉穩應對充滿不確定性的貿易衝突。」王義桅認為，特朗普對美國國內結構性問題的短視，或將讓中美博弈的長期走勢發生根本性扭轉。對中國而言，重要的仍然是做好自己的事。

文：鍾鳴九

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