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4企疫下聯手抬藥價 被罰3.55億

【明報專訊】新冠疫情期間，內地用於新冠重症的地塞米松（dexamethasone）磷酸鈉注射液價格突然暴漲百倍，最高時282倍。國家市監總局昨公布詳細案情，在多間製藥公司擔任職務或有投資的男子郭相國，串通天津、浙江、江蘇、陝西4間藥企，集體停止地塞米松原料藥供應，再共同提價。郭相國被處以頂格罰款500萬元（人民幣，下同）；4間藥企沒收違法所得，並分別處上一年度銷售額8%的罰款，合計3.55億元。

市監總局昨發布的信息顯示，2021年11月20日，郭相國組織津藥藥業、浙江仙琚製藥、陝西西安國康瑞金製藥、江蘇聯環藥業代表在天津聚會，商議地塞米松共同漲價事宜，達成口頭協議，約定於會後向市場釋放漲價信息，農曆年後正式漲價。

涉新冠推薦藥 漲價達282倍

2022年1月，4間藥企開始一致斷供地塞米松磷酸鈉原料藥，隨後2022年2月至2024年3月，集體將價格大幅提升，由每公斤8000元提高至1.3萬元，造成地塞米松磷酸鈉原料藥和相關製劑價格上漲。湖南郴州市某醫院負責人曾介紹，地塞米松注射液原價為每支0.35元，2022年提高至98.76元，漲價近282倍。

天津市監委近日對聯環藥業開出重磅罰單，處以罰沒款合計6103.82萬元，這一處罰金額佔公司2024年歸母淨利潤的72.53%。津藥藥業合計被罰沒收6919.24萬元，佔其2024年歸母淨利潤的51.85%。仙琚製藥合計被罰沒1.95億元，佔其2024年歸母淨利潤的49.17%。對4藥企4名負責人員分別罰款60萬元。

據衛生署資料，地塞米松是用於治療炎症的類固醇處方藥物。公開資料顯示，地塞米松磷酸鈉具有抗炎、抗過敏、抗風濕、免疫抑制作用，被編入國內《新型冠狀病毒肺炎診療方案》推薦用藥，研究顯示能夠將新冠重症病人死亡風險降低三分之一。

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