「蝴蝶」繞島飛 忽登陸瓊再撲粵桂間 三地撤逾10萬人避風 華南廣泛極端暴雨

中央氣象台通報，颱風「蝴蝶」今凌晨零時位於海南省昌江市境內，強度為強熱帶風暴級，中心最大風力11級（最高風速約108公里時速），以15至20公里時速向北偏東方向移動。國家防總昨提升海南、廣東、廣西防汛防颱風應急響應至Ⅲ級，預計瓊西、粵西、桂東南有持續3天的特大暴雨，降雨具有一定極端性。

陳奕迅演唱會取消 海口補貼住宿

受「蝴蝶」影響，海南三亞許多街樹及工地圍擋倒伏，一些停在路邊的車輛被倒下的樹木砸到。昨關閉的三亞鳳凰國際機場，今上午8時起陸續恢復航班運行。新華社報道，海南昨有17個市縣停課、9個市縣停工、1個市縣停業、15個市縣關停旅遊景區景點。原定昨晚在海口市舉辦的陳奕迅演唱會取消，海口政府宣布為已登島的外地觀眾提供部分住宿補貼。

海南全省累計轉移危險地區人員38,152人，轉移漁船漁排上岸40,080人。海南農業部門組織搶收海口市荔枝約2000噸，不過樂東縣黃流鎮不少檳榔樹被風吹倒，這些檳榔樹已經掛果。

粵迎特大暴雨 或現龍捲風

「蝴蝶」未抵廣東，粵西、珠江三角洲、梅州昨出現大雨。廣東氣象局預計「蝴蝶」今午後以颱風級登陸，再轉向東北方向，昨起至下周一，廣東將出現今年最強的大範圍暴雨，局部有高達600毫米的特大暴雨，或有龍捲風出現。氣象專家提醒，廣東較長時間受「蝴蝶」環流主體影響，需重點防禦暴雨災害，個別中小河流可能發生洪水。

廣東昨晚將防風應急響應提升為Ⅱ級。途經粵西多條鐵路線昨起停運，湛江、茂名、陽江部分市縣昨停課。全省轉移危險地帶12,380人，湛江海域所有漁排養殖和海洋牧場人員全部上岸避險、海上風電施工人員全部撤離。

廣西沿海北海、欽州、防城港3個海事局同步提升防颱Ⅱ級應急響應，1018艘在港船舶（不含漁船）、船員5458人，35個鑽井平台上2285人已全部撤離，多個景區關閉，學校停課。湖南、台灣等地亦預告受「蝴蝶」影響，今、明天將有大暴雨，呼籲各部門及民眾做足準備。

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