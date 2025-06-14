明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

「蝴蝶」繞島飛 忽登陸瓊再撲粵桂間 三地撤逾10萬人避風 華南廣泛極端暴雨

【明報專訊】2025年第一號颱風「蝴蝶」亂飛，昨凌晨未按照此前預測路徑登陸海南南部，繞過海南島西部近海緩慢北上，吸收海洋熱量於昨晚8時增強為颱風級，氣象部門一度預計「蝴蝶」今午在粵桂之間登陸，不料昨晚11時突然拐彎，在海南省東方市八所鎮登陸，並減弱為強熱帶風暴。最新預測「蝴蝶」越過瓊州海峽後，二度在粵桂之間登陸。由於「蝴蝶」外圍環流水氣充沛，周末將為華南廣泛地區帶來持續暴雨。瓊粵桂三地已轉移逾10萬人避風。

中央氣象台通報，颱風「蝴蝶」今凌晨零時位於海南省昌江市境內，強度為強熱帶風暴級，中心最大風力11級（最高風速約108公里時速），以15至20公里時速向北偏東方向移動。國家防總昨提升海南、廣東、廣西防汛防颱風應急響應至Ⅲ級，預計瓊西、粵西、桂東南有持續3天的特大暴雨，降雨具有一定極端性。

陳奕迅演唱會取消 海口補貼住宿

受「蝴蝶」影響，海南三亞許多街樹及工地圍擋倒伏，一些停在路邊的車輛被倒下的樹木砸到。昨關閉的三亞鳳凰國際機場，今上午8時起陸續恢復航班運行。新華社報道，海南昨有17個市縣停課、9個市縣停工、1個市縣停業、15個市縣關停旅遊景區景點。原定昨晚在海口市舉辦的陳奕迅演唱會取消，海口政府宣布為已登島的外地觀眾提供部分住宿補貼。

海南全省累計轉移危險地區人員38,152人，轉移漁船漁排上岸40,080人。海南農業部門組織搶收海口市荔枝約2000噸，不過樂東縣黃流鎮不少檳榔樹被風吹倒，這些檳榔樹已經掛果。

粵迎特大暴雨 或現龍捲風

「蝴蝶」未抵廣東，粵西、珠江三角洲、梅州昨出現大雨。廣東氣象局預計「蝴蝶」今午後以颱風級登陸，再轉向東北方向，昨起至下周一，廣東將出現今年最強的大範圍暴雨，局部有高達600毫米的特大暴雨，或有龍捲風出現。氣象專家提醒，廣東較長時間受「蝴蝶」環流主體影響，需重點防禦暴雨災害，個別中小河流可能發生洪水。

廣東昨晚將防風應急響應提升為Ⅱ級。途經粵西多條鐵路線昨起停運，湛江、茂名、陽江部分市縣昨停課。全省轉移危險地帶12,380人，湛江海域所有漁排養殖和海洋牧場人員全部上岸避險、海上風電施工人員全部撤離。

廣西沿海北海、欽州、防城港3個海事局同步提升防颱Ⅱ級應急響應，1018艘在港船舶（不含漁船）、船員5458人，35個鑽井平台上2285人已全部撤離，多個景區關閉，學校停課。湖南、台灣等地亦預告受「蝴蝶」影響，今、明天將有大暴雨，呼籲各部門及民眾做足準備。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞