中日軍機太平洋上空對峙 華促停干擾航母演練 連續兩天僅距45米 殲15驅走P3C

據日本防衛省公告，山東艦在7日上午、8日下午均出動殲15戰機，在太平洋公海上空尾隨日方P3C。其中，7日尾隨日本巡邏機的時間約40分鐘，8日尾隨時間約80分鐘；兩天都出現兩機最短距離約45米，其中一次殲15與P3C處於同一高度逼近45米，8日還在日本巡邏機的飛行路線前方約900米處橫切而過。

日：危機加劇 續全面監視

日本內閣官房長官林芳正昨天表示，外務省已向中國駐日本大使吳江浩提出嚴正交涉，但林芳正拒絕評論解放軍殲15動作的意圖。日本自衛隊統合幕僚長吉田圭秀昨稱，不認為殲15如此靠近P3C的行為是失誤所致。吉田表示，日方對中國擴大軍事影響力的危機感正在加劇，日方須展示意志和能力，今後將繼續全方位警戒監視。

中國外交部發言人林劍昨天強調，日本艦機對中國正常軍事活動進行抵近偵察是造成海空安全風險的根源，中方敦促日方停止此類危險行為。他表示，中方在相關海空域開展活動完全符合國際法和國際慣例，兩國防務部門正通過既有渠道保持溝通。中國國防部過去曾多次警告，日方近距離跟蹤監視非常危險，極易引發誤解誤判和海空意外事件，敦促日方停止「毫無實際意義的」干擾。

中國航母同時遠航引發外界關注。遼寧艦、山東艦同時在太平洋活動為解放軍首次，遼寧艦更抵達日本南鳥島附近海域突破「第二島鏈」。據產經新聞，日本防衛省正研究在南鳥島部署移動式雷達和陸基反艦導彈，並在冲繩縣北大東島部署移動式雷達監控解放軍進出太平洋動向。

部分中韓暫定水域被劃演習區

同時，擁有電磁彈射的中國航母福建艦，也正進行第八次海試。《朝鮮日報》報道，福建艦5月22至28日在黃海進行了艦載機起降訓練，並將部分中韓暫定措施水域劃為實彈演習區域。