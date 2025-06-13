駐京周記：京城市民看貿戰 大爺：不能慫

大媽：特朗普和美國泡騰片價格一樣反覆

對中美貿易怎麼看？朝陽大媽有貼身體會。一位接受訪問的阿姨，以美貨入題介紹稱，她最近在網上買了一款美國出的泡騰片（發泡錠），幾個月來價格一直變動，最貴的時候是之前價格的3倍，現在又便宜了許多，由此可見，「特朗普這人反覆無常，不像好人」。

在朝陽區一個社區公園下棋的大爺，倒是「一針見血」地指出了他的看法：「只要別把稀土給他們（美國），他們就沒辦法。」此話受到身旁圍觀大爺們的強烈贊同，他們紛紛表示：「美國就是欺軟怕硬的主兒，你愈狠他們愈害怕。」「對付他們就不能慫。」最先受訪的大爺說着，將自己的車落到對面的將前，喊了一聲「將軍」。

正在和朋友打羽毛球的小齊說，「這次的貿易戰是過往的延伸，是在所謂『修昔底德陷阱』導致的對立的思維定式的影響下的美國出於對自身霸權的維護，而展開的一場關於在當今從混亂中重新分配權力的世界格局中保留自身霸權能力的博弈。」剛剛高考完的小齊，論述起中美關係不用打草稿。

小齊分析稱：「由於中國對美國的貿易順差，以及美國自身存在的問題，對美國的製造業和國內社會矛盾有很大的影響，所以特朗普需要用一些手段來改變現狀，比如這次貿易戰。」他補充道，美國自身問題即其製造業空心化和美國因為美元霸權而養成的高消費、低儲蓄習慣。

稱看抖音知美國深層問題

高考生料貿易戰2030年明朗

除了外交格局，小齊還關注美國內政。他說從抖音上的段子可看到，特朗普的主要支持群體有比較濃厚的民粹主義色彩，「上台後他得用一些手段來穩固這個群體的支持，但如果做一些實質性針對深層問題的改變，牽扯到的利益方太大太多，不僅難以推進，還對他個人政治生命影響極大，所以，可能是由於這個原因，他選擇了貿易戰這種轉移矛盾的辦法。」

最後，小齊判斷「這場（貿易）戰爭到2030年局勢就會明朗」，因為中國將在2030年實現碳達峰，而「碳」這個概念對整個世界的科技、經濟、政治影響非常大，且他堅信中國會在這場貿易戰中獲勝。

駐京記者 王佩凡