蝴蝶逼粵桂瓊 多地停課停航

昨晚9時，「蝴蝶」（強熱帶風暴級）位於距離海南三亞偏南方向約95公里海面，中心最大風力10級（最高時速90公里），以時速10至15公里的速度向北偏西方向移動，強度逐漸增強。預計「蝴蝶」今天（13日）凌晨到上午登陸海南，最強可達颱風級，隨後轉向北到東北方向移動。周六早晨到下午在粵桂一帶沿海登陸後，轉向東北方向移動，強度逐漸減弱。

華南雨量或達500毫米

受「蝴蝶」影響，周四至周六，華南大部分地區有大到暴雨，局部大暴雨或特大暴雨，最高雨量可達500毫米。中國氣象局昨提升重大氣象災害（颱風）四級應急響應為三級。

昨日，瓊州海峽客滾船已全線停運。海南三亞、東方、昌江、瓊海、陵水等地發布停課通知；島內三大機場目前已取消逾百架次航班。廣西北海至潿洲島客運航線昨午開始停航，近萬名遊客提前離島。當天，北海至海口、防城港至海口客運航線也已全部停航。

廣東方面，徐聞率先發布「中小學校、幼兒園、託兒所應當停課」的颱風黃色預警信號。粵西3市（湛江、陽江、茂名）已停航客渡運航線37條142艘。