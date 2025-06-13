拆局：倫敦磋商剎住關係惡化 鋪路夏季關稅談判

「Yahoo財經」昨引述AGF投資的首席美國政策策略師瓦利耶（Greg Valliere）指出，中美倫敦會談判顯示短期內達成全面貿易協議的可能性不大，「但至少當談判夏季進行時，關係不至於惡化」。

依照中美於5月12日公布的日內瓦共識，兩國關稅戰「休兵」90天至8月中旬到期，在此之前，雙方將繼續談判。

美國喬治梅森大學莫卡特斯中心教授維羅妮克·德·魯吉（Veronique de Rugy）表示，倫敦談判突顯中國形勢較強，「中國確實會有損傷，但他們在關鍵資源上仍佔上風，且懂得如何運用。」《紐約時報》引述維羅妮克表示，倫敦會談引發了一些問題，即特朗普過去幾個月對中國採取的強硬貿易策略究竟取得了什麼實質成果，或者他的舉措是否最終適得其反。「我們到底得到了什麼以前沒有得到的東西？」

外媒稱兩國相互掣肘 黨媒籲對話合作

《經濟學人》刊文指出，中美都無力擊敗對手，雙方仍然互相依賴；中國一直清楚這個現實，現在美國也應該清楚。文章稱，雙方都無法取得決定性的勝利，也無法解除針對對方的措施；更有可能的是，雙方會不斷祭出和解除各自的經濟武器以牽制對方。

「合作共贏」一直是中方的呼籲。中共中央機關報《人民日報》昨刊發署名「鐘聲」的評論文章稱，對話和合作是中美唯一正確選擇。「我們相信，只要雙方相向而行，堅持平等互利原則，用好現有磋商機制，以實際行動共護來之不易的對話成果，就一定能推動中美經貿關係行穩致遠。」

明報記者

（中美角力）