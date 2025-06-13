回應稀土管制 商務部：持續審查 美媒：中國鬆稀土出口僅限6個月 握中美貿談更大籌碼

在倫敦經貿磋商上，雙方就落實兩國元首6月5日通話共識和鞏固日內瓦經貿會談成果的措施框架達成原則一致。商務部昨舉行記者會，新聞發言人何亞東表示，兩國就解決雙方彼此經貿關切取得新進展；下一步，雙方將進一步發揮好中美經貿磋商機制作用，繼續保持溝通對話，不斷增進共識、減少誤解、加強合作，共同推動中美經貿關係行穩致遠。

商務部：已批一定數量稀土出口申請

何亞東強調，中方反對單邊加徵關稅措施的立場是一貫的，敦促美方恪守世貿組織規則，與中方按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，共同推動中美經貿關係穩定、可持續發展。他也重申，中國作為負責任大國，充分考慮各國在民用領域的合理需求與關切，依法依規對稀土相關物項出口許可申請進行審查，已經依法批准一定數量的合規申請，並將持續加強合規申請的審批工作。

昨日，外交部發言人林劍也就中美倫敦磋商表示，中方一向言必行、行必果；既然達成了共識，雙方都應遵守，希望美方同中方一道落實兩國元首通話達成的重要共識，發揮中美經貿磋商機制作用，通過溝通對話增進共識、減少誤解、加強合作。

美媒：北京決心維持 美製造業添不確定

目前，倫敦磋商有關協議內容仍未經中美官方披露。《華爾街日報》昨援引知情人士報道，中國同意暫時恢復對美國汽車製造商及其他產業的稀土出口許可，但僅限6個月有效。知情人士指，這將使北京在貿易談判中握有更大籌碼，同時為美國製造業增添不確定性。與中國高層官員有接觸的人士透露，北京決心維持對這類關鍵原材料的出口主導地位。

知情人士指出，作為交換，美方會談代表同意放寬部分近期對中國產品的出口限制，涉及飛機引擎及相關零件等。

另據路透社報道，剛在倫敦出席完會談的美國商務部長盧特尼克，周三立即現身美國白宮向特朗普匯報。盧特尼克對於中美經貿會談的態度樂觀，他預計至少在短期內美國對華關稅不會再繼續上升。

美財長稱會談助穩兩國經濟關係

參加會談的美國財政部長貝森特周三出席眾院聽證會。貝森特認為，會談非常成功；並表示，他有信心美中的談判將為兩國的經濟關係帶來平衡；美中在倫敦達成的框架，將有助穩定雙方經濟關係。

貝森特表示，中國現在有機會從過度生產轉向更大的內需來穩定國家的經濟，不過貝森特呼籲說，中國必須在貿易談判中成為可以依靠的伙伴。

綜合報道

（中美角力）

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