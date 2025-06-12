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大灣區大學有望今年招生 盼成粵MIT

【明報專訊】教育部昨天發公告稱，擬同意設置大灣區大學等10間本科高等學校。正籌備的大灣區大學位於廣東東莞，其松山湖校區去年底完工，鄰近華為終端總部，辦學方向以理工為主，希望成為引領未來科技發展、產業升級、社會進步的新型研究型大學。

毗華為基地 利用灣區科研優勢

大灣區大學有望今年秋季開始招收首屆本科生，開設數學與應用數學、物理學、計算機科學與技術、材料科學、工程和工業工程5個本科專業。據廣東電視台報道，大灣區大學籌建負責人、中科院院士田剛曾表示，大灣區大學將借鑑麻省理工學院（MIT）、加州理工學院等以理工科為主、重視基礎研究的大學，充分利用大灣區聚集的大科學裝置、重點科研機構、科技龍頭企業等創新要素，將開設生命科學、金融管理等學科，培養對理工科熟悉的管理人才。本科獲批前，大灣區大學已開始與香港中文大學、澳門大學、哈爾濱工業大學、南方科技大學、中山大學等大學展開聯合培養，招收過百名碩士、博士研究生。

大灣區大學是由廣東省政府舉辦、東莞市政府投入保障為主的公辦普通高等學校，計劃到2030年招生規模達1萬人，本科生、研究生各佔一半。廣東省在今年政府工作報告提出，要支持籌辦大灣區大學，鼓勵境外高水平理工類大學來粵合作辦學。大灣區大學另一校園坐落虎門威遠島，一期工程今年2月開工。

相關字詞﹕松山湖 東莞 大灣區 華爲

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