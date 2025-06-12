AG600水陸機鯤龍准量產 分析料增南海掌控

新華社：奠特種機經驗標準

與運-20運輸機、C919客機合稱「國產大飛機三兄弟」的AG600從2016年總裝下線至今近10年，「央視新聞」引述中國航空工業集團機載民機產業部副部長張超表示，AG600研製讓中國機載行業達至全行業適航理念認識、適航工程能力的升級。

新華社報道，AG600研製涉及數百間配套單位、數萬項零部件，表明中國在大型特種飛機設計製造協同、供應鏈管理、工藝一致性控制等領域具完整能力，為未來國產大型特種飛機項目積累積管理經驗、技術標準。

中國航空工業集團表示，AG600飛機研製構建「小核心、大協作」的研製模式，形成大型水陸兩棲飛機核心技術體系，建立大型水陸兩棲飛機設計、生產製造、系統配套、試驗試飛、保障服務體系，使中國具備自主研發大型水陸兩棲飛機的技術與工業能力，達至中國大型特種用途飛機領域的歷史跨越。

中國航空工業集團表示，將持續推動AG600飛機系列化發展，構建以AG600飛機為龍頭的航空應急救援裝備體系，進一步完善航空應急救援服務體系。交通運輸部南海第一救助飛行隊上周到位於廣東珠海的AG600飛機總裝生產線參觀學習。有分析指出，AG600有望投入南海島礁補給、遠海搜救任務，也可以改裝為反潛軍機，提升中國對南海的掌控力。