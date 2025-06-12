國產油輪裝風帆 年減碳5000噸 「智能帆葉」捕最佳風向減油耗

中船創全球首風帆阿芙拉輪

「央視新聞」報道，目前停泊於中船集團上海外高橋造船碼頭的「布蘭茲哈奇」號，總長近250米，寬44米，相若兩個半足球場，一次可運逾80萬桶原油。不同以往同型號油輪，該船加裝3個高40米、由玻璃鋼複合材料製成的銀色長方體結構。行駛時，它們會垂直立在甲板，像3個「風帆」，為船提供傳統能源之外的「綠色動能」。

中船集團外高橋造船設計研究院技術總監劉俊紅表示，這是中國首艘搭載硬質翼型風帆的阿芙拉油輪。它們不是傳統風帆，每個風帆有3片帆葉，每片帆葉通過底部的液壓裝置、智能控制系統精準操縱，比經驗豐富的船長更能追風，能像向日葵追光般，實時自動捕捉最佳風向，從而節能。

海風強勁時，風帆能讓發動機少運作、少燒油。利用風帆系統，根據試航實測數據，在20節風速的理想海况下，日均燃油可節約14.5噸，減少二氧化碳排放約45噸。正常航行預估整體航次平均節省5%到12%燃油消耗，一年減少碳排放5000噸。

公司稱市場大 料擴應用船種

劉俊紅表示，這種風帆未來可能還會在散貨船、15萬噸級油輪、30萬噸級大型油輪等具開闊甲板的船舶上應用。另外，因風帆系統搭載智能控制系統，單個重200多噸的風帆可在駕駛室智能操作平台上一鍵操作，讓風帆收放自如。

中船集團外高橋造船副總經理張啟鵬表示，隨着碳排放管控水平不斷提升，通過風帆可有效降低碳排放，為客戶取得相應經濟效益，因此該產品有很大市場生存空間。

報道指，「布蘭茲哈奇」號的名字源於英國一條賽車賽道。該賽道以技術難度聞名，可見船東對它的期待。該船誕生標誌着中國在綠色船舶技術領域的新突破，為全球航運業提供綠色新選擇。