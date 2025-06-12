國產油輪裝風帆 年減碳5000噸 「智能帆葉」捕最佳風向減油耗

【明報專訊】由中船集團建造的全球第一艘安裝風帆的阿芙拉型油輪昨日獲命名為「布蘭茲哈奇」號，標誌着中國在綠色船舶技術領域的突破，達成「風能+燃油」雙驅動模式。利用甲板上3個高40米的巨型「風帆」，正常航行預料平均節省5%到12%燃油消耗，一年減少5000噸碳排放。
中船創全球首風帆阿芙拉輪
「央視新聞」報道，目前停泊於中船集團上海外高橋造船碼頭的「布蘭茲哈奇」號，總長近250米，寬44米，相若兩個半足球場，一次可運逾80萬桶原油。不同以往同型號油輪，該船加裝3個高40米、由玻璃鋼複合材料製成的銀色長方體結構。行駛時，它們會垂直立在甲板，像3個「風帆」，為船提供傳統能源之外的「綠色動能」。
中船集團外高橋造船設計研究院技術總監劉俊紅表示，這是中國首艘搭載硬質翼型風帆的阿芙拉油輪。它們不是傳統風帆，每個風帆有3片帆葉，每片帆葉通過底部的液壓裝置、智能控制系統精準操縱，比經驗豐富的船長更能追風，能像向日葵追光般，實時自動捕捉最佳風向，從而節能。
海風強勁時，風帆能讓發動機少運作、少燒油。利用風帆系統，根據試航實測數據，在20節風速的理想海况下，日均燃油可節約14.5噸，減少二氧化碳排放約45噸。正常航行預估整體航次平均節省5%到12%燃油消耗，一年減少碳排放5000噸。
公司稱市場大 料擴應用船種
劉俊紅表示，這種風帆未來可能還會在散貨船、15萬噸級油輪、30萬噸級大型油輪等具開闊甲板的船舶上應用。另外，因風帆系統搭載智能控制系統，單個重200多噸的風帆可在駕駛室智能操作平台上一鍵操作，讓風帆收放自如。
中船集團外高橋造船副總經理張啟鵬表示，隨着碳排放管控水平不斷提升，通過風帆可有效降低碳排放，為客戶取得相應經濟效益，因此該產品有很大市場生存空間。
報道指，「布蘭茲哈奇」號的名字源於英國一條賽車賽道。該賽道以技術難度聞名，可見船東對它的期待。該船誕生標誌着中國在綠色船舶技術領域的新突破，為全球航運業提供綠色新選擇。