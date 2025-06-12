「未來5至10年關鍵」 科企倡十五五增支持

據國家發改委官網消息，與會企業表示，未來5至10年是相關領域科技集中突破的關鍵期，建議國家在編制「十五五」規劃時，更着重科技創新與產業創新結合、技術研發與場景應用結合、市場拓展與民生改善結合，加強科技創新領域的資金、人才、能源、數據等要素支撐。與會企業負責人表示，未來將繼續加大研發投入，不斷強化自主創新，積極服務國家發展戰略和規劃，經濟社會高質量發展作出貢獻。

發改委稱完善官商溝通機制

鄭柵潔表示，國家發展改革委將在編制「十五五」規劃過程，認真研究吸納企業的意見建議，提出更具針對性政策舉措，支持民營企業在推動科技創新、建設現代化產業體系等方面發揮更積極作用，同時將堅持和完善政企常態化溝通交流機制，廣泛聽取民營企業意見建議，促進民營經濟健康發展、高質量發展。