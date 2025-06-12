明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

「未來5至10年關鍵」 科企倡十五五增支持

【明報專訊】國家發展改革委主任鄭柵潔昨主持召開科技型民營企業座談會，就科學編制「十五五」規劃，聚焦科技創新領域聽取意見建議，「北京摩爾線程」、「浙江螞蟻科技」、「廣東華大基因」、「河南銀金達新材料」、「重慶七騰機器人」5間民企參與。鄭柵潔表示，民營企業創新動力強、潛力大、活力足，是培育發展新質生產力的重要力量，與會企業提出的思考與建議對編制「十五五」規劃很有借鑑意義。

據國家發改委官網消息，與會企業表示，未來5至10年是相關領域科技集中突破的關鍵期，建議國家在編制「十五五」規劃時，更着重科技創新與產業創新結合、技術研發與場景應用結合、市場拓展與民生改善結合，加強科技創新領域的資金、人才、能源、數據等要素支撐。與會企業負責人表示，未來將繼續加大研發投入，不斷強化自主創新，積極服務國家發展戰略和規劃，經濟社會高質量發展作出貢獻。

發改委稱完善官商溝通機制

鄭柵潔表示，國家發展改革委將在編制「十五五」規劃過程，認真研究吸納企業的意見建議，提出更具針對性政策舉措，支持民營企業在推動科技創新、建設現代化產業體系等方面發揮更積極作用，同時將堅持和完善政企常態化溝通交流機制，廣泛聽取民營企業意見建議，促進民營經濟健康發展、高質量發展。

相關字詞﹕鄭柵潔 科技創新 民營經濟 十五五規劃 發改委

上 / 下一篇新聞