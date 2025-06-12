台赴陸限制擬收緊 京斥「綠色恐怖」打壓交流

陸委會正研擬修改《兩岸人民關係條例》、《港澳關係條例》，強化赴中國大陸及港澳管理機制，未來台灣公職人員前往大陸、香港、澳門都須經申請核准。朱鳳蓮昨在國台辦例行記者會表示，民進黨當局不斷阻撓禁限兩岸交流合作，恐嚇打壓參與兩岸交流的台灣民眾，無論是推動修例，還是強化管制審核，其本質都出於謀「獨」私利，大搞「綠色恐怖」，充分暴露其「說一套做一套的虛偽面目」，只會遭愈來愈多台灣民眾反對譴責。

朱並稱，將依法打擊民進黨當局與外部勢力勾結，操縱「資通電軍」對大陸網絡設施實行網絡攻擊等犯罪活動。

就被列為「台獨頑固分子」的沈伯洋之父沈土城擔任負責人的兆億有限公司被懲戒，朱表示，這展現陸方決不允許「台獨頑固分子」相關企業在大陸牟利的立場。

陸披網軍資料 台：舊資料拼湊

另邊廂，據中央社報道，台國防部長顧立雄昨表示，陸方公布「資通電軍」個人資料為網上舊資料拼湊而成。「資通電軍」指揮部參謀長周文祥稱，名單中有三分之二人員已退伍。

民進黨主席、台灣領導人賴清德昨聲援沈伯洋及其家人。賴表示，大陸官方的目的是製造寒蟬效應，分化台灣社會，破壞台灣民主運作。