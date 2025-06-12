「破綠營謊言」 台網紅遊上海讚陸先進 館長直播吸27萬觀眾 籲「自己人不打自己人」

館長訪上海的消息昨登上大陸網絡熱搜，包括詞條「館長喊話綠媒被你們騙好苦」、「台網紅館長體驗磁懸浮列車」。官媒《環球時報》亦引用台媒報道，側重強調陳之漢要「戳破民進黨謊言」。

掀陸民眾熱議 京否認邀請

國台辦發言人朱鳳蓮昨在記者會上，否認館長此行是「受邀」，「是自己和他團隊到上海旅遊」。朱表示，歡迎包括台灣網紅等台灣同胞，到大陸享受各種「新鮮優質體驗」。

自稱以「和平大使」身分訪問大陸的陳之漢，周二晚搭機抵達上海，展開6天「漢我遊上海之旅」。他在抵達上海時，表示民進黨多年來的選舉策略，都是靠大陸恐懼獲得選票，此行主要目的是「要戳破民進黨的謊言」，要去看大陸是否「吃不起茶葉蛋」、「餐餐吃榨菜」、「廁所是否有門」，「多多了解，就會知道誰在說謊」。

館長稱滬建築勝台北

嘆台陷政爭停滯多年

有傳媒關心館長到中國大陸後如何直播，陳之漢表示，據他所知「中國根本不禁止翻牆」，YouTube也不可能被封鎖，是台灣人對中國大陸的資訊封閉，「只是要多付一個叫VPN的費用」。在燒烤店享用晚餐時，他還獲送網民戲稱的「大陸美食三件套」（即食麵、榨菜、茶葉蛋）。當晚直播最高峰時突破27萬人觀看。

昨天第二日的行程中，館長到訪衡山路、徐家匯、外灘南京路，並夜遊黃浦江。他在知名小籠包店用餐後步行至外灘，望向高樓建設與東方明珠塔，大讚當地建築壯觀，「台北根本無法相比」。

他在直播中讚賞大陸愈來愈進步，反而台灣幾十年不變，只有半導體是世界最強，感嘆「這邊（大陸）一直在競爭」，台灣學校卻不放過意識形態，一直宣傳藍綠議員互鬥的大罷免，連教師都讓孩子父母去投大罷免，「整天吵吵鬧鬧」。

館長提到，上海與台北每年都會舉辦雙城論壇，「兩岸就是要一直互相來往，每次辦雙城論壇就要被污衊……我希望他們趕快辦，賴政府不對話，我們總要有人對話」。他強調，希望兩岸永遠維持和平關係，「自己人不打自己人，又住在隔壁鄰居，本來就是同一個」。

走訪上海期間，不斷有路過的大陸民眾認出館長，要求合照，還叫他「救救柯P」。在徐家匯天主堂外，有路人問他「你是哪國人？」館長未有回應。他其後談及此事時，表示對方故意來問，「我剛在直播就親口講，你問我什麼國家，我說中華民國、中華民國、中華民國，這全世界都知道」。

陳之漢原名陳思翰，1979年3月生，籍貫台灣宜蘭，健身教練，「館長」是其網名。目前擁有百萬人訂閱的YouTube頻道，其言論風格接地氣，在島內對年輕人有一定號召力。

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