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「韋神」假帳湧現 微博封號

【明報專訊】被網民稱為「韋神」的北京大學數學科學學院助理教授韋東奕，近日開通抖音帳號後旋即引發輿論關注。網上也出現各種「傍名人」現象，新浪微博昨通報，「韋東奕本人」、「韋東奕1991」等帳號確認為假冒仿冒帳號，已被關閉；短片平台也出現「韋東奕嚴選」等假冒帳號。

微博表示堅決抵制任何形式無底線博流量的行為，提醒網民勿通過假冒仿冒、惡意曲解、編造陰謀論等方式借機博眼球蹭流量，否則均會受到嚴厲處置。「界面新聞」指出，有短片平台出現了名為「韋東奕嚴選」、「韋神」、「韋神女友」等帳號，甚至有人使用韋東奕的頭像趁機賣貨。內地工商資料查詢平台顯示，此前有公司搶註「韋東奕」商標，涉及服裝鞋帽、廣告銷售、教育娛樂，已被駁回。

1991年出生於山東濟南的韋東奕，高中連續兩次以滿分成績獲得國際數學奧林匹克競賽金牌。目前，他在北大數學科學學院微分方程教研室擔任研究員。「澎湃新聞」報道，韋東奕近日與學者章志飛、邵鋒合作在數學界頂級期刊《Forum of Mathematics, Pi（數學論壇，π） 》發表文章。

韋東奕6月4日在抖音發布時長4秒的首條短片自我介紹，截至昨晚收穫逾2431萬粉絲。北大希望外界「共同保護好學者專心治學的寧靜環境」。有評論認為，保護寧靜環境的最好做法是關閉抖音帳號。

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