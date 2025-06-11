高仿Labubu暢銷成市 義烏「嚴打盜版」一夜下架

社交平台「小紅書」前日有帖文稱，「義烏市場Labubu一夜之間全部下架了」，引發廣泛關注。網民稱，上周末到義烏國際商貿城探店，發現月初仍在多間店舖佔據顯眼位置的Labubu玩偶已經難覓蹤迹，原本擺放Labubu的貨架處於空置狀態。除Labubu，另一泡泡瑪特旗下的「Crybaby」也從義烏商貿城消失。

網民稱暗中仍有交易

有商家表示「工商這幾天嚴查」，網民則稱商家雖然不敢明目張膽上架，但暗中仍有交易。據「九派新聞」，有商家表示，手上還有小量高仿Labubu，因為多次被查，賣完就不做了。在社交平台討論Labubu的相關帖文中，有來自全國各地自稱商家的帳號留言，表示現在還可以發貨。

內地自媒體「顯微故事」稱，義烏商貿城自去年11月開始陸續出現仿冒Labubu，後來發展到多間店舖專賣「祖國版」，吸引年輕人前來搶購，還有人做起「義烏代購」。義烏玩具買手王晨表示，義烏小商品行業嗅覺敏銳，連當年美國大選都能成功預測，高仿Labubu在義烏走紅說明其中蘊含巨大商機。

生產「娃衣」成商機

關稅戰未阻火熱銷售

為Labubu設計生產衣物和配件也成為一門火爆生意，據《錢江晚報》，義烏商人谷會傑的「娃衣」生意規模快速擴張，3個月時間已在義烏商貿城坐擁3個舖位，中美關稅戰也未能影響其銷量，工廠每天生產兩三萬套「娃衣」。義烏玩具商張敏表示，「不管再難賣的玩意兒，只要印上Labubu元素，都是好賣的」。

電商主播秋秋表示，售賣Labubu配件不僅合規，利潤也更高，甚至可達500%。不僅義烏，廣東中山有玩具廠也表示，高仿Labubu供不應求，甚至暢銷海外，出廠價也從開始的幾元錢上漲到13.5元（人民幣，下同）一盒。