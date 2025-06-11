百度「AI相機」生成新聞稿 還原部分實况

行文思維似真人 仍存幻覺

試用AI相機時，打開百度文庫，點擊相機按鈕，就可以進入到拍照頁面，頁面側方是AI相機目前支持的功能，有寫作文、圖生PPT、寫新聞稿、寫短片腳本等功能。百度網盤的AI相機還支持修圖美顏、作業批改、試卷分析、合同檢查等實用功能。

記者放下筆記簿，AI相機拍攝後開始分析，除了讀取文字信息，還讀取了桌面陳列生成了環境信息，甚至將記者寫筆記的紙張信息都全部提取到位。短暫「思考」過後，AI生成了一篇新聞稿，有完整的新聞寫作要素，最後還能提出倡議，行文模式和脈絡與真人並無區別。雖然仍存在的小量推理錯誤和幻覺，但整體思維邏輯已經達到真人級別。

事實上，中國科學家團隊結合行為實驗與神經影像分析首次證實，AI（人工智能）可自發形成人類級認知。該項研究由中科院團隊聯合完成，相關成果論文6月9日在《自然‧機器智能》上線發表。該項實現從「機器識別」到「機器理解」跨越的研究表明，大語言模型並非「隨機鸚鵡」，而是內部存在着類似人類對現實世界概念的理解。

明報記者 王佩凡