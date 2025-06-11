華為任正非認晶片落後美國 但疊加後水平相當

有關專訪刊出時機，正值中美舉行經貿磋商，而焦點議題包括美國對華科技制裁。美國商務部上月警告業界使用中國華為昇騰晶片的風險。任正非在專訪中回應稱，美國誇大了華為的成績，華為還沒有這麼厲害。他強調不怕遭遇困難，「我們用數學補物理、非摩爾補摩爾（摩爾定律預測集成電路上可容納的電晶體數量大約每兩年翻一倍），利用集群計算的原理，可以達到滿足我們現在的需求」。

觀察者網文章指出，這是「以量補質」的策略運用，集群計算將多塊性能稍遜的晶片通過高效網絡連接，協同完成複雜任務，形成強大的整體算力。華為的昇騰晶片雖在製程上不及國際領先的3nm晶片，但通過構建起高效集群，支持了盤古大模型的訓練，整體算力可媲美部分頂級GPU。「用數學補物理」理念體現在華為採用前沿技術手段，降低硬件性能的依賴程度；DeepSeek模型使用的也是高效模型壓縮技術。

稱「軟件是卡不住脖子」

「軟件是卡不住脖子的，那是數學的圖形符號、代碼，一些尖端的算子、算法壘起來的，沒有阻攔索。」任正非認為，將來是千百種開源軟件滿足整個社會需要。「困難在我們的教育培養、人才梯隊的建設。」任正非又強調基礎理論研究的重要，稱華為每年投入1800億元（人民幣，下同）研發，其中約600億是做基礎理論研究，「沒有理論就沒有突破，我們就趕不上美國」。

（中美角力）