美商務部長加入會談 央媒：中方可就出口管制要回應

央視旗下新媒體帳號「玉淵譚天」刊文解讀中美倫敦磋商。文章指，從當前的分工來說，美國財政部總體統籌，美國商務部聚焦產業，美國貿易代表辦公室主打談判技術條款。

對於彭博社認為盧特尼克新加入，可能表明美國願意重新考慮一些可能阻礙中國長期發展目標的技術限制。「玉淵譚天」則指出，盧特尼克是特朗普政府關稅計劃的制定者之一，美商務部本身也是負責產業和出口管制，這也意味着中方有權繼續就美方實施的出口管制這一問題提意見、要解釋、要回應。

此前，盧特尼克在與其他國家的貿易談判過程中，曾針對其他國家的對華合作情况表態，試圖施壓影響其他國家與中國的正常貿易往來。

華學者：中美脫鈎趨勢不會改 談共贏難

對外經濟貿易大學中國WTO研究院院長屠新泉在一個經濟座談發言時認為，中美戰略「脫鈎」基本趨勢不會改變，中美將來要再談互利共贏或者談合作是很難的。中國宏觀經濟論壇（CMF）昨發布的屠新泉發言提到，在中美「脫鈎」過程中，中美會透過第三方聯繫，也就是所謂的「連接國」地位會愈來愈高，未來中美經貿會讓更多國家參與到其中。

（中美角力）